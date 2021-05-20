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В России предложили заменить трудовых мигрантов заключёнными

Отмечается, что осуждённые будут трудиться в "новых достойных условиях" и даже получать зарплату.

20 мая, 06:41
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В России предложили активнее использовать заключённых на тех работах, куда сейчас привлекают трудовых мигрантов. С такой инициативой выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

"Недавно Владимир Владимирович (Путин. — Прим. Лайфа) встречался с руководителями ближнеазиатских регионов — Узбекистан, Таджикистан… Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить", — сказал Калашников.

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Он подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, а "новые достойные условия". Граждане будут "трудиться в рамках общежития или снимать квартиру", возможен также вариант, при котором жильё таким работникам и их семьям будет предоставлять работодатель. Кроме того, они будут получать достойную зарплату. Калашников также обратился к омбудсменам с просьбой "поднять эту тему" в каждом регионе.

Ранее Лайф рассказывал, что осуждённых решили признать социально уязвимой категорией граждан. Предприятиям, которые их нанимают, станут доступны льготы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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