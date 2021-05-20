В России предложили заменить трудовых мигрантов заключёнными

В России предложили активнее использовать заключённых на тех работах, куда сейчас привлекают трудовых мигрантов. С такой инициативой выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

"Недавно Владимир Владимирович (Путин. — Прим. Лайфа) встречался с руководителями ближнеазиатских регионов — Узбекистан, Таджикистан… Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить", — сказал Калашников.

Он подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, а "новые достойные условия". Граждане будут "трудиться в рамках общежития или снимать квартиру", возможен также вариант, при котором жильё таким работникам и их семьям будет предоставлять работодатель. Кроме того, они будут получать достойную зарплату. Калашников также обратился к омбудсменам с просьбой "поднять эту тему" в каждом регионе.