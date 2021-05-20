Мурашко рассказал, когда вакцина "Спутник лайт" поступит в гражданский оборот

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник лайт" может поступить в гражданский оборот уже через три недели.

Напомним, в январе этого года российский Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация им. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.