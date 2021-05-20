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Мурашко рассказал, когда вакцина "Спутник лайт" поступит в гражданский оборот

В ходе клинических исследований она показала эффективность — у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2.

20 мая, 07:55
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник лайт" может поступить в гражданский оборот уже через три недели.

Глава Минздрава заявил, что "Спутник лайт" ускорит формирование популяционного иммунитета

Глава Минздрава заявил, что "Спутник лайт" ускорит формирование популяционного иммунитета

Напомним, в январе этого года российский Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация им. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.

О скором запуске препарата в гражданский оборот 18 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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