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Принц Уильям привился от коронавируса

Первую дозу антиковидной вакцины герцог Кембриджский получил 18 мая. Каким именно препаратом он привился, не уточняется.

20 мая, 07:38
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1395273170144448512/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KensingtonRoyal</a></p>

Фото © Twitter / KensingtonRoyal

Принц Уильям сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в официальном аккаунте герцогов Кембриджских в "Твиттере".

Первую дозу вакцины герцог получил во вторник, 18 мая. Каким именно препаратом привился принц, не уточняется.

"Всем, кто работает над внедрением вакцины, — спасибо за всё, что вы сделали и продолжаете делать", — поблагодарил Уильям учёных.

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Отметим, что бабушка принца Уильяма Елизавета II вакцинировалась от ковида ещё несколько месяцев назад. О том, что королева Великобритании поставила прививку, Букингемский дворец сообщил 9 января.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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