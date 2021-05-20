Принц Уильям привился от коронавируса

Принц Уильям сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в официальном аккаунте герцогов Кембриджских в "Твиттере".

Первую дозу вакцины герцог получил во вторник, 18 мая. Каким именно препаратом привился принц, не уточняется.

"Всем, кто работает над внедрением вакцины, — спасибо за всё, что вы сделали и продолжаете делать", — поблагодарил Уильям учёных.