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Пашинян подтвердил намерение Армении подписать новое соглашение с Азербайджаном

Ситуация на границе двух стран остаётся напряжённой, отметил политик.

20 мая, 07:46

Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил намерение своей страны подписать новый договор с Азербайджаном. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Армения". Это будет сделано в случае, если Баку реализует договорённости и выполнит ранее согласованные условия. По словам Пашиняна, документ на 100% соответствует интересам Еревана.

Политик отметил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе до сих пор остаётся напряжённой. В частности, около 600 военнослужащих ВС Азербайджана сейчас находятся на территории Армении.

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При этом Пашинян подчеркнул, что Ереван предпринимает усилия, чтобы не допустить военной эскалации на границе двух стран.

"Логика армянских военных в том, чтобы тактическими действиями ограничить потенциал действий противника. В политическом плане стоит задача не позволить ситуации выйти из-под контроля", — сказал политик.

Ранее Лайф писал, что Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе. В Кремле уточнили, что российская сторона, как посредник, активно способствует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком же духе.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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