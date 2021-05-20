Пашинян подтвердил намерение Армении подписать новое соглашение с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил намерение своей страны подписать новый договор с Азербайджаном. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Армения". Это будет сделано в случае, если Баку реализует договорённости и выполнит ранее согласованные условия. По словам Пашиняна, документ на 100% соответствует интересам Еревана.

Политик отметил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе до сих пор остаётся напряжённой. В частности, около 600 военнослужащих ВС Азербайджана сейчас находятся на территории Армении.

При этом Пашинян подчеркнул, что Ереван предпринимает усилия, чтобы не допустить военной эскалации на границе двух стран.

"Логика армянских военных в том, чтобы тактическими действиями ограничить потенциал действий противника. В политическом плане стоит задача не позволить ситуации выйти из-под контроля", — сказал политик.