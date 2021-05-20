МИД РФ ответит на высылку российского дипломата из Северной Македонии

Москва предпримет ответные шаги на высылку российского дипломата из Северной Македонии. Об этом сообщает МИД РФ.

"Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях. Ответные меры последуют", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.