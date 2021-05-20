МИД РФ ответит на высылку российского дипломата из Северной Македонии
В ведомстве заявили, что осуждают подобные немотивированные действия.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Москва предпримет ответные шаги на высылку российского дипломата из Северной Македонии. Об этом сообщает МИД РФ.
"Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях. Ответные меры последуют", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что власти Северной Македонии приняли решение о высылке российского дипломата. При этом имя личности представителя РФ, равно как и причины такого решения, не приводилось.
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