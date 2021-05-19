"Морские котики" против России: как натовцы собираются захватывать Крым

Англоязычный журнал Business Insider опубликовал статью, посвящённую военным учениям блока НАТО, которые проводились в начале мая. Манёвры назывались Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, задачей их была отработка действий в случае гипотетического конфликта с Россией. Отдельно автор текста Ставрос Атламазоглу отметил, что полуостров Крым является хорошо укреплённым районом, но его смогут взять приступом "морские котики" — бойцы сил специального назначения ВМС.

— Подразделения "морских котиков" могут проводить набеги и засады на пляжах, устраивать морскую и наземную разведку, а также подводные специальные операции, такие как установка датчиков в океане или установка мин на кораблях противника. Российские радиолокационные установки, батареи ПВО и системы управления будут целью для сил специального реагирования, — пишет Саврос.

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Однако это предположение вряд ли может быть реализовано в реальных условиях. Прежде всего из-за того, что в современной войне все виды вооружённых сил действуют совместно и комплексно, и "морские котики", лишённые поддержки других родов войск, неизбежно провалят задание.

— Это предположение основано на том, что присутствовало в легенде глобальных учений Defender Europe 2021. Сюжет следующий: Россия нападает, НАТО отвечает, обращает русских в бегство и после этого штурмом отбирает Крым. Там было сказано, что приступом как раз займутся силы специальных операций. Но это умозрительный сценарий, реально же Крым защищён надёжно. Фактически там создан укрепрайон, там есть системы ПВО, подразделение ФСБ, погранзаставы, воды патрулируют катера проекта 21 980 "Грачонок", которые мониторят прибрежную обстановку. Кроме того, есть надводные и подводные системы наблюдения, так что описанный сценарий обречён на провал, но пофантазировать, конечно, они могут. Чисто теоретически, наверное, в 1990-е годы, когда пал СССР, а Крым был украинским, такое можно было бы попробовать провернуть, но теперь совсем другие времена, — заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Однако нет ничего удивительного в том, что Крым стал НАТО поперёк горла. Полуостров не только способен поддерживать корабли Черноморского флота, контролируя таким образом территорию вплоть до Восточного Средиземноморья, но и, используя современное ракетное оружие, может наносить удары за тысячи километров от дислокации войск, подобно тому как корабли Каспийской флотилии запустили ракеты "Калибр" по боевикам в Сирии.

— Крым занимает центральное стратегическое положение в Черноморье. Опираясь на него как на базу, действуют корабли, авиация, соединения ВКС. Благодаря Крыму Россия имеет возможность наносить удары по странам НАТО, находящимся как в непосредственной близости к нему, таким как Болгария или Румыния, так и по более отдалённым территориям. Конечно же, это и рычаг давления на Украину. Надо сказать, что наши "партнёры" по блоку НАТО сами бы хотели получить полуостров в своё распоряжение, используя государственный переворот на Украине, но этого не произошло. Теперь они регулярно рассуждают на тему "а хорошо бы, чтобы у России не было Крыма", но это уже не имеет принципиального значения. В условиях новой холодной войны этот полуостров имеет слишком большое значение, чтобы его просто так сдали, — сказал публицист Борис Рожин.

При этом чисто теоретически войска иноземных захватчиков в Крыму оказаться могут. Это произошло в 1853–1856 годах, во время Крымской войны, когда объединённая группировка сил Англии, Франции и Турции высадилась на полуостров. Также вражеские захватчики захватили его в годы Великой Отечественной войны.

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Как полагает военный эксперт Константин Сивков, если сделать ряд допущений, например выведя за скобки стратегические ядерные силы, оставив только обычные вооружения, то силы НАТО смогут захватить российский регион и сейчас, правда, для этого понадобится нечто большее, чем одни "морские котики".

— Если уж фантазировать, то им нужен командующий уровня Манштейна, а также армия вермахта, так как нынешняя американская военная машина не готова к большим потерям, а взятие Крыма с ними, мягко говоря, сопряжено. Говоря более конкретно, нужна будет группировка авиации, я думаю, где-то 1000–1200 машин. Она должна будет добиться полного превосходства в воздухе с учётом того, что выручать крымский гарнизон подтянутся и самолёты из большой России. Потом, конечно же, группировка флота, которая будет способна нейтрализовать либо уничтожить российский флот, а также обеспечить удары морской ракетоносной авиации в Чёрном море, то есть это порядка 30–40 кораблей Британии и США класса эсминец или крейсер, а к ним ещё и два-три авианосца в Средиземном море. Кроме того, необходима и наземная группировка войск: это экспедиционная дивизия численностью 50 тысяч человек, включая обслугу, а также порядка двух армейских сухопутных корпусов войск НАТО, что-то около 100 тысяч человек. Также им понадобится около 1000 танков и иной гусеничной техники и около 2000 бронированных машин. Кроме этого было бы неплохо подтянуть и другие страны НАТО, находящиеся в регионе, то есть Болгарию и Румынию. Итого общую численность войск можно оценить примерно от 500 до 800 тысяч человек. В этих условиях они смогут захватить наш полуостров, — полагает Сивков.