Илон Маск выступит на марафоне "Новое знание"

В Москве стартовал просветительский марафон "Новое знание". Он продлится три дня — с 20 по 22 мая, в ходе мероприятий перед участниками выступят ведущие специалисты своих областей, например глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Сбербанка Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, глава SpaceX Илон Маск.

На церемонии открытия форума первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что в современном мире ценность знаний только выросла.

"В мировой конкуренции выигрывает тот, кто быстрее находит и осваивает новые знания, кто может их использовать на благо своего города, страны. Знания гораздо важнее, чем деньги. Например, знание, как оказать первую помощь, может спасти жизнь", — подчеркнул Кириенко.

Сергей Кириенко на открытии марафона. Фото © LIFE

Напомним, общество "Знание" проведёт в восьми городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде — трёхдневный марафон "Новое знание". Зрителями могут стать более 5 млн человек — все мероприятия будут транслироваться онлайн на сайте "Знания". В программе мероприятия более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.