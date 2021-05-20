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Илон Маск выступит на марафоне "Новое знание"

Трёхдневное просветительское мероприятие состоится в восьми городах России, в том числе в Москве и Петербурге. Зрителями могут стать более 5 млн человек.

20 мая, 07:42
<p>Фото © Getty Images / Saul Martinez</p>

Фото © Getty Images / Saul Martinez

В Москве стартовал просветительский марафон "Новое знание". Он продлится три дня — с 20 по 22 мая, в ходе мероприятий перед участниками выступят ведущие специалисты своих областей, например глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Сбербанка Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, глава SpaceX Илон Маск.

На церемонии открытия форума первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что в современном мире ценность знаний только выросла.

Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль: Быть умным было модно всегда

Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль: Быть умным было модно всегда

"В мировой конкуренции выигрывает тот, кто быстрее находит и осваивает новые знания, кто может их использовать на благо своего города, страны. Знания гораздо важнее, чем деньги. Например, знание, как оказать первую помощь, может спасти жизнь", — подчеркнул Кириенко.

Сергей Кириенко на открытии марафона. Фото © LIFE

Сергей Кириенко на открытии марафона. Фото © LIFE

Напомним, общество "Знание" проведёт в восьми городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде — трёхдневный марафон "Новое знание". Зрителями могут стать более 5 млн человек — все мероприятия будут транслироваться онлайн на сайте "Знания". В программе мероприятия более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Развитие общества "Знание" инициировал в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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