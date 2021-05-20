В Ростуризме спрогнозировали снижение цен на авиабилеты на южные курорты РФ

Стоимость авиабилетов на популярные российские курорты будет снижаться. Такой прогноз озвучил член совета при Ростуризме, председатель правления "Всероссийского объединения туристов" Роман Бобылев. По его словам, на данный момент виден избыток авиаперевозок по стране.

"Посмотрите, какое большое количество рейсов поставлено на наши курорты. Внутри России мы видим тенденцию, что ситуация ведёт к демпингу", — отметил он в интервью Ura.ru, добавив, что спад цен уже начался.

Мнение Бобылева поддержал председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму и гендиректор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко. Он убеждён, что чем больше будет рейсов, тем вероятнее падение стоимости. В частности, речь идёт о таких направлениях, как Геленджик, Минеральные Воды, Симферополь, Анапа и Адлер. При этом эксперт не исключил, что цена на авиабилеты на менее популярные российские курорты может повыситься.