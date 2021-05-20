После слов Путина Мишустин отправил Чернышенко на Камчатку лично разобраться с развитием Долины гейзеров
Накануне президента задели слова вице-премьера о туристах на Камчатке, которые "просто вытопчут всё" на заповедных территориях.
Фото © ТАСС / Екатерина Штукина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы на месте разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки в целом. Такая реакция главы кабмина последовала на вчерашнее замечание президента Владимира Путина.
Накануне в ходе совещания по реализации положений Послания Федеральному собранию президент России признался, что его задели слова Чернышенко о туристах на Камчатке. Вице-премьер, рассуждая о влиянии антропогенных факторов на природу, отметил, что в Долину гейзеров "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут всё". Но тут на защиту туристов встал сам президент. Он подчеркнул, что к людям нужно относиться не как к чужим, а как к своим, близким, "и тогда у нас будет всё лучше получаться", а в Долине гейзеров "ничего не вытопчут, если как следует организовать там работу".
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"Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края", — передаёт слова Мишустина пресс-служба правительства.
В рамках этой поездки Чернышенко должен будет встретиться с экологами, инвесторами, представителями туристической сферы и руководством Камчатского края. Кроме того, Мишустин поручил продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами Долины гейзеров с учётом её статуса особо охраняемой природной территории.
Напомним, на вчерашнем совещании с министрами президент РФ Владимир Путин прямо сказал: с реализацией ряда инициатив уже есть проблемы. Заслушав доклады вице-премьеров, он "разнёс" чиновников за неосторожно брошенное слово, призвал относиться ко всем россиянам как к своим близким и попросил не забывать поговорку "Гладко на бумаге, да забыли про овраги".
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