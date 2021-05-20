На Украине поймали двух самых влиятельных воров в законе — Умку и Лашу Свана
Бороться с криминальными авторитетами решил президент Владимир Зеленский. Им инкриминируют установление и распространение преступного влияния.
Фото © Национальная полиция Украины
На Украине правоохранители задержали двух наиболее влиятельных воров в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван. Об этом сообщается в заявлении полиции.
"Полиция задержала двух самых влиятельных на Украине воров в законе — распространение их преступного влияния остановлено. <...> Ворам в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе — статью 255-1 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что Умку задержали в аэропорту Днепра, когда он пытался улететь из страны, а Лашу Свана — в одном из отелей города. Злоумышленники контролировали криминалитет в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях, а также частично на западе страны.
Ранее Лайф рассказывал, что СНБО Украины ввёл санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе. Их счета заблокированы, им запрещён въезд на территорию страны, а также будет отказано в предоставлении или отмене визы, вида на жительство, разрешения на иммиграцию и в продлении срока пребывания на территории Незалежной.
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