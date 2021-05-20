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На Украине поймали двух самых влиятельных воров в законе — Умку и Лашу Свана

Бороться с криминальными авторитетами решил президент Владимир Зеленский. Им инкриминируют установление и распространение преступного влияния.

20 мая, 07:25
<p>Фото © <a href="https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/policziya-zatrimala-dvox-najvplivovishix-v-ukrajini-voriv-v-zakoni-poshirennya-jixnogo-zlochinnogo-vplivu-zupineno/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Национальная полиция Украины </a></p>

Фото © Национальная полиция Украины

На Украине правоохранители задержали двух наиболее влиятельных воров в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван. Об этом сообщается в заявлении полиции.

"Полиция задержала двух самых влиятельных на Украине воров в законе — распространение их преступного влияния остановлено. <...> Ворам в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе — статью 255-1 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что Умку задержали в аэропорту Днепра, когда он пытался улететь из страны, а Лашу Свана — в одном из отелей города. Злоумышленники контролировали криминалитет в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях, а также частично на западе страны.

Ранее Лайф рассказывал, что СНБО Украины ввёл санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе. Их счета заблокированы, им запрещён въезд на территорию страны, а также будет отказано в предоставлении или отмене визы, вида на жительство, разрешения на иммиграцию и в продлении срока пребывания на территории Незалежной.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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