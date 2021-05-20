На Украине поймали двух самых влиятельных воров в законе — Умку и Лашу Свана

На Украине правоохранители задержали двух наиболее влиятельных воров в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван. Об этом сообщается в заявлении полиции.

"Полиция задержала двух самых влиятельных на Украине воров в законе — распространение их преступного влияния остановлено. <...> Ворам в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе — статью 255-1 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Умку задержали в аэропорту Днепра, когда он пытался улететь из страны, а Лашу Свана — в одном из отелей города. Злоумышленники контролировали криминалитет в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях, а также частично на западе страны.