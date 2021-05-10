История банды "санитаров": как наркоманы в белых халатах наводили ужас на фарцовщиков и спекулянтов Ростова

Зафас Барциц по кличке Барсик родился и вырос в Абхазии в обеспеченной семье директора Сухумского центрального рынка. Его дяди занимали высокие посты республиканского прокурора в Абхазии и начальника управления в Министерстве внешней торговли СССР. Мажор вёл далеко не безгрешную жизнь, употреблял наркотики и имел проблемы с законом. Когда Барсик чуть не загремел за решётку за грабёж, влиятельный отец решил отправить его в Ростов-на-Дону под присмотр родственников.

Зафас Барциц. Фото © Кто главный

На новом месте Зафас вроде бы остепенился, окончил институт, стал работать прорабом "Ростовгражданстроя" и даже вступил в КПСС. Барциц жил с семьёй в самом центре Ростова и ни в чём не нуждался.

Однако наркотики из его жизни никуда не делись. Отраву ему поставляли уроженцы Грузии Анзор Гугушвили и Давид Гварамия, которые уже четвёртый год учились в Ростовском медицинском институте. Студенты подрабатывали дежурствами на станции скорой помощи. Но не ради зарплаты — они воровали опиаты, которые продавали знакомым наркоманам. Барциц был самым крупным и щедрым клиентом. Иногда он поддерживал студентов деньгами просто так, если они были на мели.

Зафасу нужно было несколько ампул лекарственных опиатов в сутки. На чёрном рынке это стоило примерно 75 рублей — большие деньги для 80-х, даже для обеспеченного Барцица. Лишаться привычного богатого образа жизни Барсик тоже не хотел.

На тот момент прораб уже водил дружбу с влиятельным криминальным авторитетом Хачересом Косяном, который был известен под прозвищем Пика Козырь. Он уже отошёл от дел, но ещё обладал влиянием среди преступников и чиновников Ростова-на-Дону. Ранее он курировал городских фарцовщиков и крышевал подпольных цеховиков, поэтому знал каждого.

Пика Козырь. Фото © Прайм Крайм

Барциц и Косян решили их грабить. Они понимали, что спекулянты и теневики не будут обращаться в милицию. В качестве ударной силы использовались наркоманы со стажем, которым требовалась постоянная доза опиатов. Это были старые знакомые Барцица по Сухуми — Автандил Вахо Ломидзе и рецидивист Игорь Айвазян по кличке Обезьяна. Последний прослыл в родной Армении беспредельщиком и скрывался от воров, вынесших ему смертный приговор. Они "работали" в Ростове вахтовым методом. Барциц готовил нападения и координировал деятельность банды, а Косян давал наводки. Впоследствии к ОПГ начали присоединяться новые члены.

Жестокое двойное убийство в центре Ростова

Днём 5 февраля 1980 года на улице Суворова в центре Ростова с балкона дома раздался жуткий крик и звон падающих бутылок. По вызову приехали милиционеры, которые нашли тела двух убитых женщин. Ими были известная спекулянтка Лариса Слепакова и её дочь Наталья, которая находилась на последнем месяце беременности. Зять Слепаковой подхватил простуду, и, чтобы не заразиться от мужа вирусом, Наталья пришла в ту ночь переночевать к матери. Также в тот момент в квартире находилась соседка Слепаковой. Хозяйку дома бандиты зарубили кухонным топориком, а дочь задушили бильярдным кием. Однако соседка чудом сумела спрятаться на балконе и после ухода бандитов вызвала милицию.

Кухонные топорики на следственном эксперименте. Фото © Кто главный

Замки на входной двери были целыми — хозяйка сама впустила убийц в квартиру. Убитая вела скрупулёзный учёт своих торговых операций и записала имена более 300 клиентов в слегка зашифрованном виде. Одним из них был некий Запас, купивший кожаное пальто за 1200 рублей. На тот момент ещё никто не связывал клиента из гроссбуха спекулянтки с Зафасом Барцицем.

Через несколько недель произошло ещё одно нападение — на квартиру известного в определённых кругах Ростова скупщика краденого. Его жену зверски убили, а квартиру перевернули вверх дном. После этого по Ростову прокатилась целая волна похожих нападений на фарцовщиков, спекулянтов и цеховиков. Не всех бандиты убивали, но всех жестоко били, отнимая дорогие вещи и деньги. Сыщики поняли, что грабители приходят по наводке.

Среди клиентов теневиков, пострадавших от рук бандитов, было немало высокопоставленных чиновников и начальников, что значительно осложняло работу сыщиков — на них постоянно оказывалось давление.

"Откройте, это санэпидемстанция!"

Чтобы попасть в нужную квартиру, бандиты нашли оригинальное решение: люди обычно доверяют врачам — этим и решили воспользоваться грабители.

В феврале 1981 года супруга директора крупного овощного магазина по фамилии Мурадян впустила в квартиру людей в белых халатах, которые представились сотрудниками санэпидемстанции. Бандиты принялись жестоко избивать хозяйку, пока та не отдала все свои сбережения и драгоценности: 16,5 тысячи рублей, золотые украшения, швейцарские часы и югославскую дублёнку.

Улики. Фото © Кто главный

Через неделю по той же схеме злоумышленники попали в квартиру популярной ростовской портнихи. Только в этот раз они представились врачами скорой. Денег у портнихи не оказалось, поэтому налётчикам пришлось довольствоваться золотом — примерно на полторы тысячи рублей.

После серии налётов "белых халатов" весь город был в ужасе, люди перестали пускать медиков в квартиры. Сами же бандиты продолжали свои дерзкие нападения. Удача сопровождала их далеко не всегда. Например, проникнув в дом одной богатой пенсионерки, они долго её пытали, после чего убили. Милицию вызвали соседи — уже после того, как трупный запах распространился по подъезду. Под грязным старым матрасом, на котором лежал труп задушенной пенсионерки, сыщики обнаружили большую клеенчатую сумку, доверху набитую золотыми червонцами царской чеканки, бриллиантами и украшениями из золота. Там же лежало десять сберегательных книжек и пачки с деньгами.

Как вышли на след банды

Поймать преступников помогла случайность. В одном из притонов сыщики задержали нескольких распространителей наркотиков. Ими оказались те самые поставщики Зафаса Барцица — Анзор Гугушвили и Давид Гварамия. Студенты быстро раскололись и сдали своих клиентов, в том числе и Барсика. По их словам, он собирался расправиться со своей старой знакомой Ларисой Слепаковой. Также они рассказали, что однажды Барциц попросил достать несколько медицинских халатов, шапочек, фонендоскоп. Они выполнили просьбу, не вдаваясь в подробности.

Тогда сыщики впервые сопоставили Запаса из гроссбуха Слепаковой с наркоманом Зафасом Барцицем и устроили за ним слежку. 29-летний Барциц внешне был вполне благопристойным членом советского общества, только выделялся на фоне остальных своим богатством, что, впрочем, можно было списать на влиятельных родственников.

Следователи выяснили, что Барциц часто брал отгулы и выезжал в арендованный им дом на окраине Батайска. Оказалось, что там он встречается с хорошо известными ростовским милиционерам личностями. Прежде всего это касалось вора в законе Хачереса Косяна. Всех гостей загородного дома Барцица взяли в разработку, организовав круглосуточное наблюдение. К известным уже фигурантам в деле добавились Солтан Султанов (Султан), братья Халояны и старый приятель Барцица — Гриша Кутателадзе.

Постепенно картина по банде складывалась, но у сыщиков всё ещё не хватало свидетельств и улик. Начальники давили на следователей, чтобы приурочить спецоперацию к ноябрьским праздникам. Милиционеры приступили к ликвидации банды.

Игорь Айвазян (Обезьяна). Фото © Кто главный

По делу банды "санитаров" было задержано более 40 человек, многим удалось скрыться. Бандитов ловили не только в Ростове-на-Дону, но и по всей стране — в Волгограде, Сухуми и Кемерове, где арестовали Айвазяна.

Расследование шло трудно: влиятельные покровители мешали следствию, давили на свидетелей, поэтому некоторые дела разваливались за недостатком улик. 3 сентября 1984 года решением Ростовского областного суда двое участников банды были приговорены к смертной казни — Айвазян и Кутателадзе. Спустя два года пребывания в камере смертников первый избежал "вышки" и получил 15 лет. Такой же срок был назначен Косяну. Ещё двое бандитов отправились за решётку на 14 лет.