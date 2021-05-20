Москалькова предложила снять судимость с совершивших нетяжкие преступления

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой провести амнистию по снятию судимости с граждан, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Она отметила, что многие из них часто сталкиваются с ситуацией, когда, несмотря на окончание тюремного заключения, судимость весит на них как кандалы. Такое предложение омбудсмен озвучила на координационном совете уполномоченных по правам человека по теме "Ресоциализация осуждённых и лиц, освободившихся из мест лишения свободы".

"Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не даёт возможности ни на работу устроиться, ни кредит взять. И эта судимость распространяется на всю семью. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей. Ведь многие люди уже отбыли наказание, а судимость висит на них как вериги", — отметила Москалькова.

Омбудсмен добавила, что часто побудить работодателя взять такого сотрудника крайне сложно. В данном случае судимость является "стеной, через которую человек не может пробиться", и важно, чтобы её не было у тех, кто не представляет большой опасности для общества, подчеркнула Москалькова.