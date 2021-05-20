Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что двое детей, пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани, остаются в тяжёлом состоянии, проводятся хирургические процедуры.

"Сейчас на лечении находятся ещё 18 детей в городе Казани и пятеро детей — в федеральных клиниках. Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребёнка, состояние их остаётся тяжёлым, проводятся хирургические процедуры", — сказал глава Минздрава журналистам.

Он уточнил, что один ребёнок, находящийся в тяжёлом состоянии, имеет ранение брюшной полости, а другой — тяжёлое ранение нижних конечностей. По словам Мурашко, дважды в день проводятся консилиумы для корректировки тактики лечения, наблюдения детей. Министр подчеркнул, что врачи делают всё возможное.

"Все остальные дети в средней степени тяжести, и трое детей уже выписаны", — заключил глава Минздрава.