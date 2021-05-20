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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей

Всего на лечении в столице Татарстана находится 18 несовершеннолетних, ещё пятеро — в федеральных клиниках, отметил глава Минздрава.

20 мая, 08:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что двое детей, пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани, остаются в тяжёлом состоянии, проводятся хирургические процедуры.

"Сейчас на лечении находятся ещё 18 детей в городе Казани и пятеро детей — в федеральных клиниках. Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребёнка, состояние их остаётся тяжёлым, проводятся хирургические процедуры", — сказал глава Минздрава журналистам.

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Он уточнил, что один ребёнок, находящийся в тяжёлом состоянии, имеет ранение брюшной полости, а другой — тяжёлое ранение нижних конечностей. По словам Мурашко, дважды в день проводятся консилиумы для корректировки тактики лечения, наблюдения детей. Министр подчеркнул, что врачи делают всё возможное.

"Все остальные дети в средней степени тяжести, и трое детей уже выписаны", — заключил глава Минздрава.

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Ранее Лайф рассказывал, что 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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