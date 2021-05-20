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В России могут ввести запрет на упоминание в СМИ личной информации преступников

Часто злоумышленники своими действиями как раз и хотят добиться широкого освещения информации о себе, отметил автор инициативы.

20 мая, 08:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничивать распространение информации о людях, совершивших массовые убийства. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Политолог отметил, что после недавних событий в Казани, как и после бойни в Керчи в 2018 году, в СМИ и социальных сетях начали активно распространять информацию о подозреваемых, а именно — их имена, фамилии, фотографии и иные личные данные. По мнению Орлова, широкого освещения данных о себе и добиваются люди, которые идут на такие преступления.

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"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство понятия "информационное забвение" для подобного рода преступников, а именно — ввести запрет для СМИ на упоминание личной информации, в том числе имени и фамилии совершившего массовое убийство, на распространение фото- и видеоматериалов с изображением преступника", — отмечается в тексте письма.

Орлов также выступил с инициативой обязать соцсети оперативно ограничивать доступ к информации о предполагаемом преступнике и созданному им контенту.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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