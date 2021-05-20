Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В России в 2022 году могут вернуть пошлину на ввоз электромобилей

В бизнес-сфере опасаются стагнации рынка в РФ, поскольку в стране нет производства такой техники.

20 мая, 08:02
<p>Фото © ТАСС / Артём Житенев</p>

Фото © ТАСС / Артём Житенев

С 2022 года на территории стран ЕАЭС (включает в себя Россию) будут введены пошлины на ввоз электромобилей. Об этом сообщил "Коммерсант". Пошлина составит 15% от таможенной стоимости.

До конца текущего года действует нулевая ставка пошлины с целью создания подходящей инфраструктуры и поддержки отечественного рынка. Ассоциация европейского бизнеса просила Минпромторг о продлении такой меры до 2024 года, поскольку установленный срок действия льгот недостаточен для формирования нужного рынка. Но в ведомстве напомнили о том, что такая инициатива была предложена Белоруссией.

Как современные системы убивают мотор: несколько примеров от экспертов

Как современные системы убивают мотор: несколько примеров от экспертов

В ЕАЭС не высказывались за сохранение льготы. Поэтому в 2022 году начнут действовать старые тарифы, указывает издание.

В настоящее время в России нет массового производства электромобилей, поэтому специалисты опасаются стагнации этого рынка.

"Мы опять можем вернуться к ситуации, когда количество электромобилей на дорогах РФ будет увеличиваться в основном за счёт б/у автомобилей с не самыми лучшими характеристиками", — рассказали в Nissan.

"Яблоко" на колёсах: Apple выпустит свой электромобиль уже в 2024 году

"Яблоко" на колёсах: Apple выпустит свой электромобиль уже в 2024 году

Напомним, автоэксперт ранее заявил, что ни один отечественный производитель сейчас всерьёз не рассматривает вопрос о массовом выпуске электромобилей. В частности, в тех странах, где сделали ставки на электромобили, имеются государственные программы поддержки. В России же такие стратегии пока не разработаны.

Круче Tesla? Создатели AliЕxpress показали собственный электромобиль

Круче Tesla? Создатели AliЕxpress показали собственный электромобиль

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1