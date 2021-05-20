В России в 2022 году могут вернуть пошлину на ввоз электромобилей
В бизнес-сфере опасаются стагнации рынка в РФ, поскольку в стране нет производства такой техники.
Фото © ТАСС / Артём Житенев
С 2022 года на территории стран ЕАЭС (включает в себя Россию) будут введены пошлины на ввоз электромобилей. Об этом сообщил "Коммерсант". Пошлина составит 15% от таможенной стоимости.
До конца текущего года действует нулевая ставка пошлины с целью создания подходящей инфраструктуры и поддержки отечественного рынка. Ассоциация европейского бизнеса просила Минпромторг о продлении такой меры до 2024 года, поскольку установленный срок действия льгот недостаточен для формирования нужного рынка. Но в ведомстве напомнили о том, что такая инициатива была предложена Белоруссией.
В ЕАЭС не высказывались за сохранение льготы. Поэтому в 2022 году начнут действовать старые тарифы, указывает издание.
В настоящее время в России нет массового производства электромобилей, поэтому специалисты опасаются стагнации этого рынка.
"Мы опять можем вернуться к ситуации, когда количество электромобилей на дорогах РФ будет увеличиваться в основном за счёт б/у автомобилей с не самыми лучшими характеристиками", — рассказали в Nissan.
Напомним, автоэксперт ранее заявил, что ни один отечественный производитель сейчас всерьёз не рассматривает вопрос о массовом выпуске электромобилей. В частности, в тех странах, где сделали ставки на электромобили, имеются государственные программы поддержки. В России же такие стратегии пока не разработаны.
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