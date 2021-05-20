В России в 2022 году могут вернуть пошлину на ввоз электромобилей

С 2022 года на территории стран ЕАЭС (включает в себя Россию) будут введены пошлины на ввоз электромобилей. Об этом сообщил "Коммерсант". Пошлина составит 15% от таможенной стоимости.

До конца текущего года действует нулевая ставка пошлины с целью создания подходящей инфраструктуры и поддержки отечественного рынка. Ассоциация европейского бизнеса просила Минпромторг о продлении такой меры до 2024 года, поскольку установленный срок действия льгот недостаточен для формирования нужного рынка. Но в ведомстве напомнили о том, что такая инициатива была предложена Белоруссией.

В ЕАЭС не высказывались за сохранение льготы. Поэтому в 2022 году начнут действовать старые тарифы, указывает издание.

В настоящее время в России нет массового производства электромобилей, поэтому специалисты опасаются стагнации этого рынка.

"Мы опять можем вернуться к ситуации, когда количество электромобилей на дорогах РФ будет увеличиваться в основном за счёт б/у автомобилей с не самыми лучшими характеристиками", — рассказали в Nissan.