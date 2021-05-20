В Комсомольске-на-Амуре студентка колледжа радостно прикурила от Вечного огня. Видео © Instagram / komsagram

В Комсомольске-на-Амуре студентка местного колледжа решила прикурить "оригинальным" способом и использовать для этих целей Вечный огонь. Видео инцидента попало в Сеть, полиция проводит проверку.

Как видно на кадрах, поджечь сигарету таким способом девушка, вероятно, решила ради развлечения. Нарушительница еле дотягивается до огня через ограждения и улыбается, когда ей это удаётся.

Отмечается, что студентка не стала скрываться от правоохранителей и сама пришла в полицию для проведения беседы. Об этом сообщает группа Amur Mash в соцсети "ВКонтакте". По словам девушки, "ситуацию разрулили", а ролик попал в общий доступ в промежутке с 12 до 14 мая. Пока не известно, какое наказание понесёт Елизавета.