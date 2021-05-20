В Комсомольске-на-Амуре студентка колледжа радостно прикурила от Вечного огня
Девушка сама пришла на разговор в полицию. Пока не известно, какое наказание она понесёт, правоохранители проводят проверку.
В Комсомольске-на-Амуре студентка колледжа радостно прикурила от Вечного огня. Видео © Instagram / komsagram
В Комсомольске-на-Амуре студентка местного колледжа решила прикурить "оригинальным" способом и использовать для этих целей Вечный огонь. Видео инцидента попало в Сеть, полиция проводит проверку.
Как видно на кадрах, поджечь сигарету таким способом девушка, вероятно, решила ради развлечения. Нарушительница еле дотягивается до огня через ограждения и улыбается, когда ей это удаётся.
Отмечается, что студентка не стала скрываться от правоохранителей и сама пришла в полицию для проведения беседы. Об этом сообщает группа Amur Mash в соцсети "ВКонтакте". По словам девушки, "ситуацию разрулили", а ролик попал в общий доступ в промежутке с 12 до 14 мая. Пока не известно, какое наказание понесёт Елизавета.
Ранее Лайф рассказывал, что в Химках задержали мужчину, спалившего "вредный" бабушкин телевизор в Вечном огне. Злоумышленника, находившегося под наркотиками, нашли по горячим следам, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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