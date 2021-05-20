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МЧС с воздуха показало последствия пожара, который уничтожил половину иркутского посёлка

Дома загорелись 19 мая, чтобы их потушить, самолёт БЕ-200 дважды сбрасывал над горящим Дальним по восемь тонн воды.

20 мая, 08:54

Последствия пожара, который уничтожил половину иркутского посёлка. Видео © МЧС РФ

Масштабный пожар в иркутском посёлке Дальний потушили. В результате сгорело больше половины домов (28 из 48, в них проживало 18 человек), но 20 домов удалось отстоять. Владельцы уничтоженного жилья временно размещены у родственников. В МЧС показали последствия происшествия.

Половина иркутского посёлка могла сгореть по вине человека

Половина иркутского посёлка могла сгореть по вине человека

Сейчас в Дальнем продолжается проливка отдельных очагов, сотрудники МЧС будут там дежурить до полной ликвидации последствий ЧП. Кроме того, сегодня в посёлок отправились психологи для работы с населением.

Напомним, пожар в посёлке Дальний, где было 48 домов с населением 68 человек, начался утром в среду, 19 мая. По предварительным данным, возгорание произошло из-за сварочных работ. Прокуратура уже начала проверку.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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