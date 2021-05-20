МЧС с воздуха показало последствия пожара, который уничтожил половину иркутского посёлка

Последствия пожара, который уничтожил половину иркутского посёлка. Видео © МЧС РФ

Масштабный пожар в иркутском посёлке Дальний потушили. В результате сгорело больше половины домов (28 из 48, в них проживало 18 человек), но 20 домов удалось отстоять. Владельцы уничтоженного жилья временно размещены у родственников. В МЧС показали последствия происшествия.

Сейчас в Дальнем продолжается проливка отдельных очагов, сотрудники МЧС будут там дежурить до полной ликвидации последствий ЧП. Кроме того, сегодня в посёлок отправились психологи для работы с населением.