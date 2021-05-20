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Жертва "подмосковного Отелло" Маргарита Грачёва снялась для обложки журнала

Свежий номер "Домашнего очага" появится в продаже в конце мая.

20 мая, 09:24
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nata.rodikova/posts/4194549597263612" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Наталья Родикова</a></p>

Фото © Facebook / Наталья Родикова

Российский журнал "Домашний очаг" посвятил июньский номер проблеме домашнего насилия и поместил на обложку Маргариту Грачёву из подмосковного Серпухова, которой в 2017 году ревнивый бывший муж отрубил кисти рук. Фото опубликовала в "Фейсбуке" главный редактор издания Наталья Родикова.

"Хотя в продажу номер поступит только через несколько дней, сказать я хочу сейчас: Маргарита Грачёва — ужасно смелая девчонка, но даже самых смелых и настоящих воительниц нельзя оставлять одних. Нам нужен закон о домашнем насилии", — написала журналистка в посте.

Жертва "подмосковного Отелло" Маргарита Грачёва ждёт ребёнка

Жертва "подмосковного Отелло" Маргарита Грачёва ждёт ребёнка

Также главред отметила, что свежий номер журнала, который поступит в продажу в конце мая, будет посвящён спецпроекту о домашнем насилии. Сама же Грачёва, которая ждёт третьего ребёнка, судя по обложке, расскажет о том, что "больше не хочет бояться".

Жертва "подмосковного Отелло" рассказала, как познакомилась с новым супругом

Жертва "подмосковного Отелло" рассказала, как познакомилась с новым супругом

Напомним, Маргарита Грачёва пережила нападение мужа в декабре 2017 года. Супруг вывез её в лес, где отобрал мобильный телефон, перевязал руки жгутом и начал истязать. Мужчина несколько раз ударил топором по запястьям и кистям, решив, что жена ему изменила. По словам Маргариты, он часто говорил, что она "нагуляла" их младшего сына. В итоге напавшего приговорили к 14 годам тюрьмы и лишили родительских прав. После этого жизнь Маргариты круто изменилась: вместо кисти ей установили протез, с которым пришлось учиться жить заново. Женщина встретила новую любовь и рассказала, как это произошло.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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