Жертва "подмосковного Отелло" Маргарита Грачёва снялась для обложки журнала

Российский журнал "Домашний очаг" посвятил июньский номер проблеме домашнего насилия и поместил на обложку Маргариту Грачёву из подмосковного Серпухова, которой в 2017 году ревнивый бывший муж отрубил кисти рук. Фото опубликовала в "Фейсбуке" главный редактор издания Наталья Родикова.

"Хотя в продажу номер поступит только через несколько дней, сказать я хочу сейчас: Маргарита Грачёва — ужасно смелая девчонка, но даже самых смелых и настоящих воительниц нельзя оставлять одних. Нам нужен закон о домашнем насилии", — написала журналистка в посте.

Также главред отметила, что свежий номер журнала, который поступит в продажу в конце мая, будет посвящён спецпроекту о домашнем насилии. Сама же Грачёва, которая ждёт третьего ребёнка, судя по обложке, расскажет о том, что "больше не хочет бояться".