Жертва "подмосковного Отелло" Маргарита Грачёва снялась для обложки журнала
Свежий номер "Домашнего очага" появится в продаже в конце мая.
Фото © Facebook / Наталья Родикова
Российский журнал "Домашний очаг" посвятил июньский номер проблеме домашнего насилия и поместил на обложку Маргариту Грачёву из подмосковного Серпухова, которой в 2017 году ревнивый бывший муж отрубил кисти рук. Фото опубликовала в "Фейсбуке" главный редактор издания Наталья Родикова.
"Хотя в продажу номер поступит только через несколько дней, сказать я хочу сейчас: Маргарита Грачёва — ужасно смелая девчонка, но даже самых смелых и настоящих воительниц нельзя оставлять одних. Нам нужен закон о домашнем насилии", — написала журналистка в посте.
Также главред отметила, что свежий номер журнала, который поступит в продажу в конце мая, будет посвящён спецпроекту о домашнем насилии. Сама же Грачёва, которая ждёт третьего ребёнка, судя по обложке, расскажет о том, что "больше не хочет бояться".
Напомним, Маргарита Грачёва пережила нападение мужа в декабре 2017 года. Супруг вывез её в лес, где отобрал мобильный телефон, перевязал руки жгутом и начал истязать. Мужчина несколько раз ударил топором по запястьям и кистям, решив, что жена ему изменила. По словам Маргариты, он часто говорил, что она "нагуляла" их младшего сына. В итоге напавшего приговорили к 14 годам тюрьмы и лишили родительских прав. После этого жизнь Маргариты круто изменилась: вместо кисти ей установили протез, с которым пришлось учиться жить заново. Женщина встретила новую любовь и рассказала, как это произошло.
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