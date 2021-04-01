Жертва "подмосковного Отелло" Маргарита Грачёва ждёт ребёнка
Она выразила надежду, что подписчики "поднимут бокал рассольчика и закусят солёным огурчиком" в честь радостной новости.
Фото © Instagram / margoritka1211
Маргарита Грачёва, которой в 2017 году бывший муж отрубил кисти рук, поделилась радостным событием: женщина ждёт третьего ребёнка.
"В ближайшем будущем нас станет на плюс один больше. Надеюсь вы искренне порадуетесь за нас, поднимете бокальчик рассола и закусите солёным огурчиком", — написала Маргарита в "Инстаграме".
Напомним, Маргарита Грачёва пережила нападение мужа в декабре 2017 года. Супруг вывез её в лес, где отобрал мобильный телефон, перевязал руки жгутом и начал истязать. Мужчина несколько раз ударил топором по запястьям и кистям, решив, что жена ему изменила. По словам Маргариты, он часто говорил, что она "нагуляла" их младшего сына. В итоге нападавшего приговорили к 14 годам тюрьмы и лишили родительских прав.
После этого жизнь Маргариты кардинально изменилась. Вместо кистей ей установили протезы, с которыми пришлось учиться жить заново. А после женщина встретила новую любовь и рассказала, как это произошло.
WOW-news
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