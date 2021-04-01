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Жертва "подмосковного Отелло" Маргарита Грачёва ждёт ребёнка

Она выразила надежду, что подписчики "поднимут бокал рассольчика и закусят солёным огурчиком" в честь радостной новости.

1 апреля 2021, 18:20
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNIY3NRlNUC/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">margoritka1211</a></p>

Фото © Instagram / margoritka1211

Маргарита Грачёва, которой в 2017 году бывший муж отрубил кисти рук, поделилась радостным событием: женщина ждёт третьего ребёнка.

"В ближайшем будущем нас станет на плюс один больше. Надеюсь вы искренне порадуетесь за нас, поднимете бокальчик рассола и закусите солёным огурчиком", — написала Маргарита в "Инстаграме".

Маргарита Грачёва, изувеченная бывшим мужем, показала фотографии с новой свадьбы

Маргарита Грачёва, изувеченная бывшим мужем, показала фотографии с новой свадьбы

Напомним, Маргарита Грачёва пережила нападение мужа в декабре 2017 года. Супруг вывез её в лес, где отобрал мобильный телефон, перевязал руки жгутом и начал истязать. Мужчина несколько раз ударил топором по запястьям и кистям, решив, что жена ему изменила. По словам Маргариты, он часто говорил, что она "нагуляла" их младшего сына. В итоге нападавшего приговорили к 14 годам тюрьмы и лишили родительских прав.

Жертва "подмосковного Отелло" призналась, что тайно вышла замуж ещё год назад

Жертва "подмосковного Отелло" призналась, что тайно вышла замуж ещё год назад

После этого жизнь Маргариты кардинально изменилась. Вместо кистей ей установили протезы, с которыми пришлось учиться жить заново. А после женщина встретила новую любовь и рассказала, как это произошло.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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