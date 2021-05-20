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В Петербурге у двухлетнего мальчика остановилось сердце во время ритуального обрезания

Малыша удалось откачать медикам скорой, приехавшим по вызову. Правоохранители завели уголовное дело, в клинике проведут проверку.

20 мая, 09:38
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик чуть не умер во время ритуального обрезания, которое проводили в одной из частных клиник, расположенной в доме № 76 по Большому Сампсониевскому проспекту. Об этом сообщает kp.ru.

"Операция по обрезанию крайней плоти проходила под местной анестезией. После этого у мальчика начались судороги и врачи вызвали бригаду скорой помощи", — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

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Оказалось, что у малыша остановилось сердце. Медикам удалось реанимировать мальчика, его экстренно доставили в больницу. Состояние ребёнка оценивается как крайне тяжёлое.

Как сообщает издание, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Теперь клинике предстоит проверка.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Калининграде железная дверь в мебельном магазине придавила трёхлетнюю девочку. Малышку госпитализировали со множественными переломами, было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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