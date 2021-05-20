В Петербурге у двухлетнего мальчика остановилось сердце во время ритуального обрезания
Малыша удалось откачать медикам скорой, приехавшим по вызову. Правоохранители завели уголовное дело, в клинике проведут проверку.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик чуть не умер во время ритуального обрезания, которое проводили в одной из частных клиник, расположенной в доме № 76 по Большому Сампсониевскому проспекту. Об этом сообщает kp.ru.
"Операция по обрезанию крайней плоти проходила под местной анестезией. После этого у мальчика начались судороги и врачи вызвали бригаду скорой помощи", — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.
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Оказалось, что у малыша остановилось сердце. Медикам удалось реанимировать мальчика, его экстренно доставили в больницу. Состояние ребёнка оценивается как крайне тяжёлое.
Как сообщает издание, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Теперь клинике предстоит проверка.
Ранее Лайф рассказывал, что в Калининграде железная дверь в мебельном магазине придавила трёхлетнюю девочку. Малышку госпитализировали со множественными переломами, было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
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