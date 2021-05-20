В Петербурге у двухлетнего мальчика остановилось сердце во время ритуального обрезания

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик чуть не умер во время ритуального обрезания, которое проводили в одной из частных клиник, расположенной в доме № 76 по Большому Сампсониевскому проспекту. Об этом сообщает kp.ru.

"Операция по обрезанию крайней плоти проходила под местной анестезией. После этого у мальчика начались судороги и врачи вызвали бригаду скорой помощи", — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что у малыша остановилось сердце. Медикам удалось реанимировать мальчика, его экстренно доставили в больницу. Состояние ребёнка оценивается как крайне тяжёлое.

Как сообщает издание, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Теперь клинике предстоит проверка.