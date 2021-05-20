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В Кремле прокомментировали предложение о замене трудовых мигрантов в России заключёнными

Инициативу следует анализировать и обсуждать, указал пресс-секретарь главы государства.

20 мая, 09:54
<p>Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев</p>

Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

В Кремле нет позиции по инициативе директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова о расширении использования труда осуждённых. Об этом заявил Дмитрий Песков.

"Никакой позиции нет. Это новая инициатива", — сказал официальный представитель Кремля.

Как указал пресс-секретарь главы государства, это предложение требует анализа и обсуждения.

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Как уже писал Лайф, в России предложили заменить трудовых мигрантов заключёнными. С инициативой выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. По его задумке, осуждённые будут трудиться в "новых достойных условиях" и даже получать зарплату.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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