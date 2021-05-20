В Кремле прокомментировали предложение о замене трудовых мигрантов в России заключёнными
Инициативу следует анализировать и обсуждать, указал пресс-секретарь главы государства.
Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев
В Кремле нет позиции по инициативе директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова о расширении использования труда осуждённых. Об этом заявил Дмитрий Песков.
"Никакой позиции нет. Это новая инициатива", — сказал официальный представитель Кремля.
Как указал пресс-секретарь главы государства, это предложение требует анализа и обсуждения.
Как уже писал Лайф, в России предложили заменить трудовых мигрантов заключёнными. С инициативой выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. По его задумке, осуждённые будут трудиться в "новых достойных условиях" и даже получать зарплату.
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