В Кремле прокомментировали предложение о замене трудовых мигрантов в России заключёнными

В Кремле нет позиции по инициативе директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова о расширении использования труда осуждённых. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Как уже писал Лайф, в России предложили заменить трудовых мигрантов заключёнными. С инициативой выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. По его задумке, осуждённые будут трудиться в "новых достойных условиях" и даже получать зарплату.