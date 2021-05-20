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"Каждый остался при своём": Политологи назвали ожидаемым отсутствие прорыва на встрече Лаврова и Блинкена

По мнению опрошенных Лайфом экспертов, было важно запустить сам дипломатический процесс, а не отказываться от него, то есть сам факт проведённых переговоров — это уже какой-никакой результат.

20 мая, 09:47
<p>Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © МИД России</p>

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © МИД России

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Рейкьявике оправдала ожидания политологов: на ней не произошло никакого прорыва. Об этом в беседе с Лайфом заявил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, представители двух внешнеполитических ведомств не столько провели переговоры, сколько "отметились".

Лавров растормошил затихших американских журналистов на встрече с Блинкеном

Лавров растормошил затихших американских журналистов на встрече с Блинкеном

"Встреча оправдала ожидания. На ней не произошло резких изменений. Даже небольших договорённостей достигнуто не было, каждый остался при своём. Что конкретно обсуждали, мы также доподлинно не знаем, кроме того, что с Россией можно строить спокойные стабильные отношения", рассуждает он.

Однако сам факт состоявшегося диалога уже достаточно значим для обеих стран. Это подтверждает и второй собеседник Лайфа — руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный. По его словам, было важно запустить сам дипломатический процесс, а не отказываться от него и не допускать стагнации. А вот какой импульс эта встреча предала дальнейшей окраске в отношениях Москвы и Вашингтона, покажет только время.

Блинкен выразил Лаврову обеспокоенность из-за "российского военного развёртывания на Украине"

Блинкен выразил Лаврову обеспокоенность из-за "российского военного развёртывания на Украине"

"Главное — эта встреча наконец-то состоялась, потому что министры наших двух стран практически не общались со времён назначения Блинкена госсекретарём. Начинается диалог, возможно, состоится встреча Байдена и Путина в одной из европейских стран. Постепенно будет очерчиваться круг проблем, которые они должны обсудить. Теперь дело за экспертами и консультациями", подытожил Подлесный.

Лавров заявил о готовности России "разгрести завалы" в дипотношениях с США

Лавров заявил о готовности России "разгрести завалы" в дипотношениях с США

Как уже писал Лайф, первая встреча Лаврова и Блинкена прошла на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии. В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы "разгрести завалы" в дипотношениях с США. Встреча длилась почти два часа.


Кстати, сам Лавров положительно оценил первую личную встречу с американским коллегой. По его словам, диалог был конструктивным, стороны проговорили "даже больше, чем планировали".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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