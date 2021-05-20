"Каждый остался при своём": Политологи назвали ожидаемым отсутствие прорыва на встрече Лаврова и Блинкена

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Рейкьявике оправдала ожидания политологов: на ней не произошло никакого прорыва. Об этом в беседе с Лайфом заявил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, представители двух внешнеполитических ведомств не столько провели переговоры, сколько "отметились".

"Встреча оправдала ожидания. На ней не произошло резких изменений. Даже небольших договорённостей достигнуто не было, каждый остался при своём. Что конкретно обсуждали, мы также доподлинно не знаем, кроме того, что с Россией можно строить спокойные стабильные отношения", — рассуждает он.

Однако сам факт состоявшегося диалога уже достаточно значим для обеих стран. Это подтверждает и второй собеседник Лайфа — руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный. По его словам, было важно запустить сам дипломатический процесс, а не отказываться от него и не допускать стагнации. А вот какой импульс эта встреча предала дальнейшей окраске в отношениях Москвы и Вашингтона, покажет только время.

"Главное — эта встреча наконец-то состоялась, потому что министры наших двух стран практически не общались со времён назначения Блинкена госсекретарём. Начинается диалог, возможно, состоится встреча Байдена и Путина в одной из европейских стран. Постепенно будет очерчиваться круг проблем, которые они должны обсудить. Теперь дело за экспертами и консультациями", — подытожил Подлесный.