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Песков назвал позитивным сигналом отказ США от санкций в адрес оператора "Северного потока – 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон склонен не вводить ограничительные меры, однако продолжит выступать против завершения строительства газопровода.

20 мая, 09:55

Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что США не будут вводить новые санкции против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG. По его словам, это позитивный сигнал.

Блинкен подтвердил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 в интересах США

Блинкен подтвердил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 в интересах США

"Это позитивный сигнал, безусловно", отметил он.

Ранее Bloomberg сообщил, что США не будут вводить новые санкции против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG. По данным издания, об этом Госдеп заявил в докладе конгрессу. Впервые о таком повороте событий сообщил портал Axios, заметив, что США не хотят подвергать угрозе свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. Позже и сам госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG, его главы и работников отвечает интересам Вашингтона, тем не менее, по его словам, Вашингтон будет продолжать выступать против завершения строительства газопровода "Северный поток 2".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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