Зеленский рассказал, сколько стран примут участие в саммите "Крымской платформы"

Порядка 30 стран мира будут представлены на так называемом саммите " Крымская платформа". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, мероприятие пройдёт 23 августа в Киеве.

"Приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран, спикеры, министры иностранных дел. Я думаю, в целом у нас будут 30 стран представлены", — сказал украинский лидер во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

Зеленский также добавил, что саммит будет посвящён вопросу "возвращения" полуострова в состав Незалежной. Ранее Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Франции, Германии, Великобритании, США и Канаде. Также, по словам украинского лидера, параллельно пройдёт саммит "Крымской платформы" для первых леди государств.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл "способ давления" на Россию для "возвращения" Крыма Украине. По его словам, в случае отступления от своей позиции Киев фактически признает полуостров частью РФ.