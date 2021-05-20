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Зеленский рассказал, сколько стран примут участие в саммите "Крымской платформы"

По словам украинского лидера, мероприятие, посвящённое вопросу "возвращения" полуострова в состав Незалежной, пройдёт в Киеве 23 августа.

20 мая, 09:57
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / imago images</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / imago images

Порядка 30 стран мира будут представлены на так называемом саммите " Крымская платформа". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, мероприятие пройдёт 23 августа в Киеве.

"Приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран, спикеры, министры иностранных дел. Я думаю, в целом у нас будут 30 стран представлены", — сказал украинский лидер во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

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Зеленский также добавил, что саммит будет посвящён вопросу "возвращения" полуострова в состав Незалежной. Ранее Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Франции, Германии, Великобритании, США и Канаде. Также, по словам украинского лидера, параллельно пройдёт саммит "Крымской платформы" для первых леди государств.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл "способ давления" на Россию для "возвращения" Крыма Украине. По его словам, в случае отступления от своей позиции Киев фактически признает полуостров частью РФ.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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