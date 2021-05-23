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Стрелял из травмата: в Волгограде задержали фитнес-тренера, ранившего трёх человек из-за конфликта в баре

Молодой человек уже сознался в содеянном, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

23 мая, 11:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сотрудники полиции задержали 25-летнего жителя Волгограда, который открыл огонь из травматического пистолета и ранил трёх человек в ходе конфликта у торгово-развлекательного центра "Европа Сити Молл". Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"Сотрудниками установлен и задержан житель Краснооктябрьского района. В содеянном сознался, стрелял из травматического пистолета из-за конфликта в баре", — приводит текст сообщения пресс-службы ведомства kp.ru.

Установлено, что парень работает в популярном городском фитнес-клубе. Инцидент произошёл утром 22 мая в ходе конфликта между отдыхавшими в заведении компаниями. В один момент подозреваемый достал травматический пистолет и открыл огонь. Трёх пострадавших госпитализировали. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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