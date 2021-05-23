Число заражённых "чёрной плесенью" в Индии приблизилось к девяти тысячам

В Индии было выявлено более 8,8 тысячи случаев заболевания мукормикозом, или же "чёрной плесенью". Об этом сообщил министр химической промышленности страны Садананда Говда.

"После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов [противогрибкового средства] "Амфотерицина В" были выделены сегодня всем штатам. Распределение было произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8848 по всей стране", — написал он.

Больше всего от инфекции пострадал штат Гуджарат — там был выявлен 2281 случай заболевания. Также заболевшие мукормикозом выявлены в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.