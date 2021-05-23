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Число заражённых "чёрной плесенью" в Индии приблизилось к девяти тысячам

Наибольшую опасность осложнение представляет для людей, чей иммунитет снижен другими заболеваниями, например коронавирусом.

23 мая, 10:56
<p>Фото © Pratham Gokhale / Hindustan Times via Getty Images</p>

Фото © Pratham Gokhale / Hindustan Times via Getty Images

В Индии было выявлено более 8,8 тысячи случаев заболевания мукормикозом, или же "чёрной плесенью". Об этом сообщил министр химической промышленности страны Садананда Говда.

"После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов [противогрибкового средства] "Амфотерицина В" были выделены сегодня всем штатам. Распределение было произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8848 по всей стране", — написал он.

Больше всего от инфекции пострадал штат Гуджарат — там был выявлен 2281 случай заболевания. Также заболевшие мукормикозом выявлены в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.

В столице Индии выявили почти 200 пострадавших от "чёрной плесени"

В столице Индии выявили почти 200 пострадавших от "чёрной плесени"

Мукормикоз, или "чёрная плесень", является осложнением, вызванным грибковой инфекцией. Заболеванию подвержены люди, находившиеся в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде. Также можно заразиться из-за проникшего под кожу через порез, царапину или ожог грибка. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние недели буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших уже несколько раз достигал отметки в 400 тысяч человек. Умирает при этом ежедневно почти четыре тысячи. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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