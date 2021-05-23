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Россия передала Сербии танки и БТР в рамках договора о военном сотрудничестве

Церемония передачи военной техники состоялась в воинской части под городом Нишем на юге страны.

23 мая, 10:46
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ParkPatriot2015part2-19.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia.org</a></p>

Фото © wikipedia.org

Сербия получила от России 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортёров БРДМ-2МС в рамках договора о военном сотрудничестве. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе церемонии передачи машин.

"Российская сторона сегодня передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортёров БРДМ-2МС, вместе с переданной ранее техникой тем самым завершена передача 30 танков и 30 бронетранспортёров по соглашению о военном сотрудничестве", — сообщил глава пресс-службы военного ведомства полковник Михайло Зогович.

Технику торжественно передали в воинской части под городом Нишем на юге страны. В церемонии приняли участие министр обороны Небойша Стефанович, начальник Генштаба генерал Милан Мойсилович и посол РФ Александр Боцан-Харченко. Также был запланирован показательный день совместных учений спецназа РФ и 72-й специальной бригады армии Сербии в военном комплексе "Орешац" на северо-востоке от Белграда.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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