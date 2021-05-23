Разделся и бил бутылки: пьяный россиянин осквернил памятник героям ВОВ

Пьяный вандал разделся и бил бутылки у монумента героев ВОВ в Новороссийске. Видео © Соцсети

В Новороссийске пьяный мужчина бил стеклянные бутылки о памятник героям Великой Отечественной войны, после чего снял штаны и сел на него голым телом. Видеозапись опубликовали в одном из местных пабликов.

Судя по кадрам, пара распивала алкоголь возле памятника. В один момент мужчина взял пустую бутылку из-под пива и со словами о том, что это является "лучшей психотерапией", с размаху швырнул тару в плиты монумента. С какой целью герой видео разделся и сел на монумент, неизвестно.

"Там, где наши деды и прадеды проливали кровь, эти нелюди устроили голые танцы, били о монумент бутылки, а потом всё это выложили в сториз в "Инстаграм", — написал автор публикации во "ВКонтакте".

Возмущённые граждане призвали предать инцидент огласке, а также потребовали от правоохранительных органов провести проверку и привлечь вандала к ответственности.