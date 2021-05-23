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Разделся и бил бутылки: пьяный россиянин осквернил памятник героям ВОВ

Местные жители уже призвали правоохранительные органы провести проверку и наказать хулигана.

23 мая, 10:22

Пьяный вандал разделся и бил бутылки у монумента героев ВОВ в Новороссийске. Видео © Соцсети

В Новороссийске пьяный мужчина бил стеклянные бутылки о памятник героям Великой Отечественной войны, после чего снял штаны и сел на него голым телом. Видеозапись опубликовали в одном из местных пабликов.

Судя по кадрам, пара распивала алкоголь возле памятника. В один момент мужчина взял пустую бутылку из-под пива и со словами о том, что это является "лучшей психотерапией", с размаху швырнул тару в плиты монумента. С какой целью герой видео разделся и сел на монумент, неизвестно.

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"Там, где наши деды и прадеды проливали кровь, эти нелюди устроили голые танцы, били о монумент бутылки, а потом всё это выложили в сториз в "Инстаграм", — написал автор публикации во "ВКонтакте".

Возмущённые граждане призвали предать инцидент огласке, а также потребовали от правоохранительных органов провести проверку и привлечь вандала к ответственности.

Ранее Лайф сообщал, что в Калининграде полиция задержала вандала, справившего нужду на мемориал советских воинов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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