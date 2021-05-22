В Калининграде полиция задержала вандала, справившего нужду на мемориал советским воинам

В Калининграде задержали вандала, справившего нужду на мемориал советским воинам. Видео © Instagram / "Полиция Калининграда"

В Калининграде задержали вандала, который справил нужду на мемориал советским воинам в микрорайоне Чкаловск. По факту осквернения памятника было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Видео задержания мужчины опубликовала пресс-служба УМВД России по Калининграду.

"Сотрудниками полиции по опубликованной в Интернете видеозаписи, на которой был запечатлён факт осквернения мемориала на братской могиле советских воинов в микрорайоне Чкаловск города Калининграда, незамедлительно было организовано проведение проверки. В кратчайший срок личность изображённого на видео гражданина была установлена", — сказано в сообщении МВД.

Как уточнили в пресс-службе полиции Калининграда, осквернителем оказался ранее судимый 31-летний мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. Он был задержан правоохранителями, а собранные материалы проверки были переданы в Следственный комитет, который, в свою очередь, возбудил против мужчины уголовное дело. Сам вандал теперь просит "тысячу извинений", а больше в своё оправдание ему "нечего сказать".

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения", — заявили в региональном управлении СКР.

В ведомстве указали, что в настоящее время с фигурантом проводят работу следователи. Также ведутся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.