В Калининграде полиция задержала вандала, справившего нужду на мемориал советским воинам
Вредителем оказался ранее судимый 31-летний мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. Возбуждено уголовное дело.
Скриншот видео © Instagram / "Полиция Калининграда"
В Калининграде задержали вандала, справившего нужду на мемориал советским воинам. Видео © Instagram / "Полиция Калининграда"
В Калининграде задержали вандала, который справил нужду на мемориал советским воинам в микрорайоне Чкаловск. По факту осквернения памятника было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Видео задержания мужчины опубликовала пресс-служба УМВД России по Калининграду.
"Сотрудниками полиции по опубликованной в Интернете видеозаписи, на которой был запечатлён факт осквернения мемориала на братской могиле советских воинов в микрорайоне Чкаловск города Калининграда, незамедлительно было организовано проведение проверки. В кратчайший срок личность изображённого на видео гражданина была установлена", — сказано в сообщении МВД.
Как уточнили в пресс-службе полиции Калининграда, осквернителем оказался ранее судимый 31-летний мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. Он был задержан правоохранителями, а собранные материалы проверки были переданы в Следственный комитет, который, в свою очередь, возбудил против мужчины уголовное дело. Сам вандал теперь просит "тысячу извинений", а больше в своё оправдание ему "нечего сказать".
"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения", — заявили в региональном управлении СКР.
В ведомстве указали, что в настоящее время с фигурантом проводят работу следователи. Также ведутся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Лайф показал то самое видео, на котором явно нетрезвый вандал справляет нужду на мемориал советским воинам в Чкаловске. Вредитель без стеснения расположился прямо на братской могиле солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.
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