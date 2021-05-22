"Будьмо!" Макрон поднял бокал за открытие террас под украинский тост

"Будьмо": Эмманюэль Макрон поднял бокал за открытие террас под украинский тост. Видео © BFM TV

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время торжества, связанного с открытием летних террас кафе и ресторанов после длительного карантина, поднял бокал под тост на украинском языке. Видео с места событий оказалось в распоряжении BFM TV.

На кадрах видно, как Макрон, находясь в одном из заведений в Невере, поднимает бокал с коктейлем со словами Santé!, что в переводе значит "За здоровье!". В какой-то момент в толпе слышится украинский тост "Будьмо!". На что французский лидер с улыбкой ответил словами: "За Украину".

Отметим, что летние террасы заведений открылись во Франции впервые за полгода. На вопрос о том, могут ли они вновь быть закрыты, если ситуация ухудшится, ранее Макрон ответил, что надо "стараться жить моментом" и наслаждаться тем, что сейчас они работают, и при этом не забывать о мерах предосторожности.