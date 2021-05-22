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"Мы дорожим тем, что даёт только очная форма преподавания": Мишустин рассказал, что будет в России с дистанционкой

По словам главы кабмина, нужно найти так называемую золотую середину между всеми формами обучения. При этом важно "сохранить личный контакт ученика и учителя".

22 мая, 10:09

"Мы дорожим тем, что даёт только очная форма преподавания": Мишустин рассказал, что будет в России с дистанционкой. Видео © LIFE

Дистанционное обучение никогда не заменит традиционное, поэтому в России систему образования не будут переводить в онлайн-формат. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на марафоне "Новое знание".

"Сейчас [эпидемиологическая] обстановка постепенно улучшается, об использовании дистанта как о единственной форме обучения речь точно уже не идёт, у нас таких планов нет. Мы дорожим тем, что даёт только очная форма преподавания — взаимодействие между учителем и учеником", — отметил глава кабмина.

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Мишустин признался, что сам неоднозначно относится к дистанционной форме обучения. По его мнению, при переходе школьников и студентов на удалёнку пострадает качество обучения. Поэтому премьер считает, что нужно найти так называемую золотую середину между всеми формами обучения. При этом важно "сохранить личный контакт ученика и учителя", подчеркнул глава кабмина.

Напомним, российские учебные заведения перешли на удалённый формат обучения весной 2020 года с приходом пандемии коронавируса в страну. Причём с 1 сентября 2020-го школьники и студенты отправились на очные занятия, однако позже с ростом заболеваемости в некоторых регионах занятия вновь стали временно проводить онлайн.

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Ранее президент России Владимир Путин заверил, что дистанционное обучение не останется в стране навсегда. Глава государства отметил, что онлайн-образование никогда не заменит прямого контакта с преподавателем.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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