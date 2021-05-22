"Мы дорожим тем, что даёт только очная форма преподавания": Мишустин рассказал, что будет в России с дистанционкой

По словам главы кабмина, нужно найти так называемую золотую середину между всеми формами обучения. При этом важно "сохранить личный контакт ученика и учителя".