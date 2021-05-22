Ещё 23 российских легкоатлета получили нейтральные статусы от World Athletics на 2021 год

Среди этих спортсменов серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко, выступающий в дисциплине по толканию ядра и метанию диска Семён Бородаев, Тимофей Чалый, участвующий в соревнованиях по бегу на 400 метров с барьерами, а также занимающиеся спортивной ходьбой Кирилл Фролов, Дарья Голубечкова, Дмитрий Грамачков, Юлия Халилова, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов, Максим Пьянзин и Юлия Турова. Кроме того, в список вошли прыгуньи с шестом Ирина Иванова и Алёна Лутковская, Ксения Лабыгина (бег на 100 метров с барьерами), Денис Лукьянов и Валерий Пронькин (оба — молот), Ольга Онуфриенко (бег на 800 метров), Сергей Полянский и Артём Примак, занимающиеся прыжками в длину. Нейтральный статус также получили Мария Привалова (тройной прыжок), Елена Соколова (прыжки в длину), Сардана Трофимова (марафон) и Анна Тропина (бег с препятствиями на 3000, 1500 и 5000 метров).