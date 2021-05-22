Ещё 23 российских легкоатлета получили нейтральные статусы от World Athletics на 2021 год
В их числе призёр чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко, а также Семён Бородаев, выступающий в дисциплине по толканию ядра и метанию диска.
Михаил Акименко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила 23 заявки российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в 2021 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.
Среди этих спортсменов серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко, выступающий в дисциплине по толканию ядра и метанию диска Семён Бородаев, Тимофей Чалый, участвующий в соревнованиях по бегу на 400 метров с барьерами, а также занимающиеся спортивной ходьбой Кирилл Фролов, Дарья Голубечкова, Дмитрий Грамачков, Юлия Халилова, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов, Максим Пьянзин и Юлия Турова. Кроме того, в список вошли прыгуньи с шестом Ирина Иванова и Алёна Лутковская, Ксения Лабыгина (бег на 100 метров с барьерами), Денис Лукьянов и Валерий Пронькин (оба — молот), Ольга Онуфриенко (бег на 800 метров), Сергей Полянский и Артём Примак, занимающиеся прыжками в длину. Нейтральный статус также получили Мария Привалова (тройной прыжок), Елена Соколова (прыжки в длину), Сардана Трофимова (марафон) и Анна Тропина (бег с препятствиями на 3000, 1500 и 5000 метров).
Отметим, что 30 апреля такой же статус получили чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, бронзовый призёр чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк и прыгунья с шестом Аксана Гатауллина.
Напомним, что в марте 2021 года World Athletics возобновила выдачу статуса нейтрального атлета российским спортсменам, которые соответствуют определённым критериям, для участия в международных стартах.
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