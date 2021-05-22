Свыше 25 тысяч человек стали победителями проектов платформы "Россия — страна возможностей"
За всё время её действия в мероприятиях приняло участие более пяти миллионов человек. Среди них много школьников и студентов.
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С момента создания платформы "Россия — страна возможностей" более 25 тысяч человек стали победителями разных её проектов. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров на полях Российского интернет-форума.
"Больше 25 000 человек — это те, кто за все эти годы победили в тех или иных проектах и смогли получить новые возможности", — рассказал Комиссаров.
В проектах данной платформы участвовало более пяти миллионов человек. Из них более миллиона составили школьники, а студенты — около трёх. В настоящий момент "Россия — страна возможностей" объединяет 26 различных проектов.
Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, которые помогают гражданам в самореализации и продвижении общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия — страна возможностей" была создана одноимённая автономная некоммерческая организация.
Ранее сообщалось, что заявку на участие в треке "Международный" в рамках конкурса управленцев "Лидеры России" подали граждане 127 стран. Отмечается, что больше всего заявок пришло от граждан Казахстана, Белоруссии, Украины, Киргизии, Латвии, Туркмении, Узбекистана, Армении, Германии и Таджикистана.
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