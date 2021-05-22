Мишустин назвал "Спутник V" одной из лучших вакцин от коронавируса в мире. Видео © LIFE

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" одной из лучших и востребованных в мире и сообщил, что препарат зарегистрирован почти в 70 странах. Об этом он заявил в рамках просветительского марафона "Новое знание".

"Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в 70 странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже точно абсолютно официально сказать: "Спутник V" — одна из самых лучших, востребованных вакцин в мире", — сказал глава кабмина.

Он также подчеркнул, что жители России могут сделать прививку совершенно бесплатно, и призвал всех пройти вакцинацию.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".