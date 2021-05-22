Центр Гамалеи исследует вакцину "Спутник V" на людях с онкологией

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует до конца текущего года начать и провести значительную часть исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" на людях с онкологией. Об этом сообщил журналистам создатель препарата, замдиректора центра по научной работе Денис Логунов в закулисье марафона "Новые знания".

"До конца года планируется утвердить протокол (исследований вакцины на онкопациентах. — Прим. Лайфа), начать и провести значимую часть исследований. Это сейчас у нас в планах", — сказал Логунов.

Он добавил, что соответствующий протокол уже подготовлен — и в ближайшее время центр обратится с ним в Минздрав, который определит сроки испытаний. Учёный добавил, что клинические исследования — "не короткая история" и обычно занимают год-два.