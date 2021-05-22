Центр Гамалеи исследует вакцину "Спутник V" на людях с онкологией
Клинические испытания — "не короткая история" и обычно занимают год или два, отметил учёный.
Фото © ТАСС / AP
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует до конца текущего года начать и провести значительную часть исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" на людях с онкологией. Об этом сообщил журналистам создатель препарата, замдиректора центра по научной работе Денис Логунов в закулисье марафона "Новые знания".
"До конца года планируется утвердить протокол (исследований вакцины на онкопациентах. — Прим. Лайфа), начать и провести значимую часть исследований. Это сейчас у нас в планах", — сказал Логунов.
Он добавил, что соответствующий протокол уже подготовлен — и в ближайшее время центр обратится с ним в Минздрав, который определит сроки испытаний. Учёный добавил, что клинические исследования — "не короткая история" и обычно занимают год-два.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова раскрыла причины международного успеха "Спутника V". Россия готова активно развивать контакты с другими странами в рамках борьбы с ковидом. Поставки препарата идут в 35 государств, отметила вице-премьер.
11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
Комментариев: 0