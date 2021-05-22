Учёные выявили, как долго антитела защищают от новых штаммов коронавируса

Если человек переболел изначальной, "классической" формой CoViD-19, выработанные в его организме антитела будут защищать и от новых штаммов коронавируса, однако ограниченное время — от 6 до 12 месяцев. Как сообщает агентство Киодо, к такому пришли учёные из Университета Иокогамы.

Участие в исследовании принимали 250 человек. Эти люди возрастом 21–78 лет болели ковидом с февраля по апрель 2020 года. Антитела через год были обнаружены в организме всех тех из них, кто переболел в тяжёлой форме, и у подавляющего большинства тех, кто перенёс болезнь легко.

Но проблема в том, что защита у многих к тому времени ослабла. Так, у 69% перенёсших ковид бессимптомно или легко уже через полгода не было защиты перед африканским штаммом, у 75% — перед индийским, у 81% — перед бразильским, у 85% — перед британским. А вот тяжело переболевшие CoViD-19 люди сохраняли силу иммунитета к новым штаммам и через год. Учёные делают вывод о необходимости вакцинации для защиты даже переболевших.