Ещё из одной страны решили организовать "вакцинные туры" в Россию
Предлагается привиться от коронавируса "Спутником V", а также провести в Москве и Санкт-Петербурге небольшой отпуск.
Фото © ТАСС / UIG
Индийские туркомпании активно работают над подготовкой вакцинных туров в Россию. Как сообщает газета Times of India, стоимость путёвки для одного человека составит около 220–240 тысяч в рублёвом эквиваленте. В эту стоимость будут включены проживание, экскурсии и перелёт.
Предполагается, что туристы будут проводить в Москве 20 дней, а в Санкт-Петербурге — 4 дня. В ходе поездки они смогут привиться российским препаратом от коронавируса "Спутник V".
Специалисты подчёркивают, что такой формат отдыха может быть очень привлекателен для индийских туристов по причине эффективности российского препарата от COVID-19. Также, помимо прививки, туристы смогут приятно провести время по цене меньшей, чем поездка в любые другие европейские страны.
Отметим, что Индия — не единственная страна, которая хотела бы начать вакцинные туры в Россию. Ранее Лайф рассказывал, что такие услуги предложили иностранным путешественникам и в Европе. Поездка будет рассчитана примерно на двадцать дней, а главной целью станет вакцинация от коронавируса.
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