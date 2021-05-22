Ещё из одной страны решили организовать "вакцинные туры" в Россию

Индийские туркомпании активно работают над подготовкой вакцинных туров в Россию. Как сообщает газета Times of India, стоимость путёвки для одного человека составит около 220–240 тысяч в рублёвом эквиваленте. В эту стоимость будут включены проживание, экскурсии и перелёт.

Предполагается, что туристы будут проводить в Москве 20 дней, а в Санкт-Петербурге — 4 дня. В ходе поездки они смогут привиться российским препаратом от коронавируса "Спутник V".

Специалисты подчёркивают, что такой формат отдыха может быть очень привлекателен для индийских туристов по причине эффективности российского препарата от COVID-19. Также, помимо прививки, туристы смогут приятно провести время по цене меньшей, чем поездка в любые другие европейские страны.