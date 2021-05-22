Российских дачников предупредили о запрете, который касается петрушки

"В список запрещённых растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло", — пояснил он в интервью агентству "Прайм".

По словам юриста, если будет доказано, что культивация происходит с целью получения наркотического масла, то виновник ответит в соответствии со ст. 228 УК РФ. Нарушителю грозит от штрафа до реального срока заключения. Могут наказать и обязательными работами на срок до 48 часов, исправительными работами на срок до двух лет, ограничением свободы на срок до трёх лет, лишением свободы на тот же срок, отметил Корчаго.