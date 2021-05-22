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Российских дачников предупредили о запрете, который касается петрушки

По словам юриста, за семена этого садового растения в определённых случаях предусмотрено наказание от штрафа до срока.

22 мая, 00:36
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Выращивание и употребление петрушки абсолютно законно, однако семена этого растения включены в СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", рассказал агентству "Прайм" правозащитник Евгений Корчаго.

"В список запрещённых растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло", — пояснил он в интервью агентству "Прайм".

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По словам юриста, если будет доказано, что культивация происходит с целью получения наркотического масла, то виновник ответит в соответствии со ст. 228 УК РФ. Нарушителю грозит от штрафа до реального срока заключения. Могут наказать и обязательными работами на срок до 48 часов, исправительными работами на срок до двух лет, ограничением свободы на срок до трёх лет, лишением свободы на тот же срок, отметил Корчаго.

Ранее Лайф писал, что юрист предупредила дачников о штрафах за одуванчики, ромашку и мяту на участке. Однако в Госдуме затем такую информацию опровергли.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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