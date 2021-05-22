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Седокова высмеяла Джоли за видео с ползающими по ней пчёлами

Российская певица призналась в желании иметь столько денег, чтобы быть в состоянии рассуждать об экологии.

22 мая, 00:31
<p>Фото © Instgram / <u><a href="https://www.instagram.com/annasedokova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">annasedokova</a></u></p>

Фото © Instgram / annasedokova

Российская звезда Анна Седокова с иронией отреагировала на социальный ролик, в котором приняла участие американская актриса Анджелина Джоли. Та снялась для журнала National Geographic с пчёлами, которые ползали по её телу.

Видео © Instagram / natgeo

"О, боги! Дайте мне, пожалуйста, такой уровень финансовой независимости, чтобы меня волновало исчезновение пчёл", — написала Седокова в своём блоге в "Инстаграме".

Некоторые комментаторы не оценили это высказывание. Певицу обвинили в меркантильности.

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Напомним, Анджелина Джоли привлекла внимание к вымиранию опылителей, снявшись в специфическом социальном ролике. На опубликованных кадрах видно, как по лицу и телу голливудской актрисы ползают насекомые, она при этом сохраняет невозмутимый вид.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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