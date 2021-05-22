Седокова высмеяла Джоли за видео с ползающими по ней пчёлами

Российская звезда Анна Седокова с иронией отреагировала на социальный ролик, в котором приняла участие американская актриса Анджелина Джоли. Та снялась для журнала National Geographic с пчёлами, которые ползали по её телу.

Видео © Instagram / natgeo

"О, боги! Дайте мне, пожалуйста, такой уровень финансовой независимости, чтобы меня волновало исчезновение пчёл", — написала Седокова в своём блоге в "Инстаграме".

Некоторые комментаторы не оценили это высказывание. Певицу обвинили в меркантильности.