Анджелину Джоли полностью облепили пчёлы, но ради важной цели она не повела даже бровью — видео

Известная 45-летняя актриса Анджелина Джоли прославилась не только своим актёрским талантом, но и любовью к благотворительности. Ради неё звезда готова пойти на многое, что она и доказала в очередной раз. Джоли давно хотела привлечь внимание к вымиранию опылителей, и ей выпал шанс — Международный день пчёл. Отпраздновать его Джоли решила необычно — снявшись для журнала National Geographic с насекомыми, которые ползали по её телу.

Видео © Instagram / natgeo

В интервью фотограф Дэн Уинтерс признался, что главное для него было — всеобщая безопасность. Поэтому в студии было темно и тихо, никто не делал резких движений, чтобы не тревожить пчёл. Все участники съёмки были в защитных костюмах, только Джоли оставалась в наряде с открытыми плечами. На её тело нанесли феромоны, чтобы насекомые двигались нужным образом. Съёмка длилась 18 минут, и за это время никто не был укушен.

Фото © Instagram / natgeo и clevelandart.org

Уинтерс — который сам разводит пчёл в качестве хобби — рассказал, что давно интересуется этими насекомыми. Поэтому и идея для фотосессии была позаимствована у Ричарда Аведона и его знаменитого портрета пчеловода 1981 года. Анджелина Джоли — посол доброй воли ООН — тоже долгое время пытается исправить ситуацию с пчёлами в мире. Она продвигает совместную программу ЮНЕСКО и бренда Guerlain, в которой женщины обучаются разведению пчёл, чтобы открыть свой бизнес.

Фото © Instagram / angelinajoliewow