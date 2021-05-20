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Анджелину Джоли полностью облепили пчёлы, но ради важной цели она не повела даже бровью — видео

Актриса 18 минут стояла в тихой и тёмной студии, пока любопытные насекомые ползали по ней, залезая и на лицо.

20 мая, 14:46

Фото © Instagram / natgeo

Известная 45-летняя актриса Анджелина Джоли прославилась не только своим актёрским талантом, но и любовью к благотворительности. Ради неё звезда готова пойти на многое, что она и доказала в очередной раз. Джоли давно хотела привлечь внимание к вымиранию опылителей, и ей выпал шанс — Международный день пчёл. Отпраздновать его Джоли решила необычно — снявшись для журнала National Geographic с насекомыми, которые ползали по её телу.

Видео © Instagram / natgeo

В интервью фотограф Дэн Уинтерс признался, что главное для него было — всеобщая безопасность. Поэтому в студии было темно и тихо, никто не делал резких движений, чтобы не тревожить пчёл. Все участники съёмки были в защитных костюмах, только Джоли оставалась в наряде с открытыми плечами. На её тело нанесли феромоны, чтобы насекомые двигались нужным образом. Съёмка длилась 18 минут, и за это время никто не был укушен.

Фото © Instagram / natgeo и clevelandart.org

Фото © Instagram / natgeo и clevelandart.org

Уинтерс — который сам разводит пчёл в качестве хобби — рассказал, что давно интересуется этими насекомыми. Поэтому и идея для фотосессии была позаимствована у Ричарда Аведона и его знаменитого портрета пчеловода 1981 года. Анджелина Джоли — посол доброй воли ООН — тоже долгое время пытается исправить ситуацию с пчёлами в мире. Она продвигает совместную программу ЮНЕСКО и бренда Guerlain, в которой женщины обучаются разведению пчёл, чтобы открыть свой бизнес.

Фото © Instagram / angelinajoliewow

Фото © Instagram / angelinajoliewow

Мы так сильно волнуемся о мире и о плохих новостях со всех концов света, что не видим более мелкие неприятности. И вот их мы как раз и можем исправить. Мы теряем пчёл из-за гербицидов, сокращения их территории обитания и изменения климата. Этой фотосессией мы не пытаемся сказать, что пчёлы в опасности, мы пытаемся сказать, как их можно спасти

Анджелина Джоли

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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