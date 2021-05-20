Экстрасенс рассказала, что ждёт Волочкову в личной жизни после расставания с возлюбленным

Российская балерина Анастасия Волочкова вряд ли вновь сойдётся со своим экс-возлюбленным Олегом, потому что в ближайшие полгода на горизонте у неё появится новый ухажёр. Об этом Лайфу рассказала экстрасенс Дарья Миронова.

"У Анастасии появится новый ухажёр, роман с которым она будет тщательно скрывать, но потом обязательно он проявится, и она его представит нам. Это будет очередной бизнесмен, интересный и перспективный мужчина", — отметила специалист.

Миронова утверждает, что будущий возлюбленный уже сейчас наблюдает за балериной. Однако он не может пока проявиться, поскольку в данный момент несвободен. Скорее всего, их встреча состоится благодаря общим друзьям, на момент знакомства с Волочковой ухажёр будет холост, подчеркнула экстрасенс. Что касается Олега, то балерина может попытаться сохранить с ним дружеское общение, но в итоге это ни к чему не приведёт.