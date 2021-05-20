Экстрасенс рассказала, что ждёт Волочкову в личной жизни после расставания с возлюбленным
Намечаются волнительные перемены на любовном фронте. А что касается Олега, то вряд ли артистка сумеет сохранить с ним даже дружеское общение.
Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art
Российская балерина Анастасия Волочкова вряд ли вновь сойдётся со своим экс-возлюбленным Олегом, потому что в ближайшие полгода на горизонте у неё появится новый ухажёр. Об этом Лайфу рассказала экстрасенс Дарья Миронова.
"У Анастасии появится новый ухажёр, роман с которым она будет тщательно скрывать, но потом обязательно он проявится, и она его представит нам. Это будет очередной бизнесмен, интересный и перспективный мужчина", — отметила специалист.
Миронова утверждает, что будущий возлюбленный уже сейчас наблюдает за балериной. Однако он не может пока проявиться, поскольку в данный момент несвободен. Скорее всего, их встреча состоится благодаря общим друзьям, на момент знакомства с Волочковой ухажёр будет холост, подчеркнула экстрасенс. Что касается Олега, то балерина может попытаться сохранить с ним дружеское общение, но в итоге это ни к чему не приведёт.
Ранее Волочкова объявила о расставании с возлюбленным Олегом, персону которого держала долгое время в секрете. По словам артистки, это был прекрасный роман, который продлился десять счастливых месяцев. Однако она устала чувствовать себя "решальщицей" в отношениях.
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