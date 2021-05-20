Фанаты испугались за жизнь Мэттью Перри, увидев, как он выглядит и говорит в новом выпуске "Друзей"
Недавно на YouTube-канале HBO Max вышел трейлер специального выпуска "Друзей" и интервью актёров для издания People. На кадрах — прекрасные Рэйчел, Фиби и Моника вместе с поседевшими, но такими же обаятельными Джоуи, Россом и Чендлером. Конечно, никто не ждал, что звёзды девяностых будут всё такими же свежими, как в середине девяностых, но то, как изменился Мэттью Перри, разбило фанатам сердце.
Кадры из видео © YouTube / HBO Max
Интервью и трейлер должны были привлечь внимание к будущему спешлу, но вместо этого теперь все обсуждают Чендлера Бинга, который ещё пару десятилетий назад влюблял в себя зрительниц со всего света. Сейчас актёру едва за 50, но на тех редких кадрах, где его показывают крупным планом, он больше напоминает старика: он заикается и едва может связать пару слов. А то, как выглядит звезда телеэкранов... шокированные комментарии фанатов опишут это лучше всего.
Только что увидела интервью в People и не могу поверить в то, как выглядит Мэттью Перри... Серьёзно, это разбивает мне сердце
Мне больно видеть Мэттью Перри таким, он кажется таким отстранённым, смотрит в пустоту, едва говорит...
Не хочется это говорить, но мне чертовски грустно и страшно за Мэттью Перри
Это уже далеко не первый раз, когда фанаты обращают внимание на то, как сильно изменился актёр с тех пор, как "Друзей" транслировали по ТВ. В начале лета 2020 года Перри вышел на улицу после карантина и ужаснул их появившимися подбородками, обвисшей грудью и расплывшимся животом
Кадры из видео © YouTube / People
Причины, почему Мэттью выглядит старше всех своих коллег, ясны. Актёр открыто рассказывает о том, что у него были большие проблемы с обезболивающим. После того как в 1997 году мужчина попал в аварию на гидроцикле, он подсел на сильнодействующее лекарство. Всё было настолько серьёзно, что спустя годы он даже не может вспомнить, что происходило между 3-м и 6-м сезонами шоу. К концу съёмок скрывать зависимость было невозможно.
Пристрастия Перри обрели новые повороты. С обезболивающего мужчина пересел на алкоголь и уже в 2001 году во второй раз попал в лечебницу. Сейчас Мэттью заявляет, что он держит свои зависимости под контролем, но всем ясно — непоправимый вред здоровью уже давно нанесён, пишет Daily Mail.
WOW-news
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