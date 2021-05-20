Фанаты испугались за жизнь Мэттью Перри, увидев, как он выглядит и говорит в новом выпуске "Друзей"

Недавно на YouTube-канале HBO Max вышел трейлер специального выпуска "Друзей" и интервью актёров для издания People. На кадрах — прекрасные Рэйчел, Фиби и Моника вместе с поседевшими, но такими же обаятельными Джоуи, Россом и Чендлером. Конечно, никто не ждал, что звёзды девяностых будут всё такими же свежими, как в середине девяностых, но то, как изменился Мэттью Перри, разбило фанатам сердце.