Сын Михаила Круга решил бросить театральный из-за травли, которую устроили ему однокурсники

18-летний Александр Круг — сын известного шансонье Михаила Круга — решил пойти по стопам отца и с головой уйти в шоу-бизнес. Для начала парень поступил в Щукинское театральное училище, где проучился год. И теперь Саша думает его бросить, а всё из-за однокурсников. Друзей ему найти там так и не удалось, а вот врагов появилось много, ведь все считают, что парень добился всего только благодаря знаменитому отцу, пишет КП.

Есть пара человек, с кем я хорошо контактирую, но многие меня не воспринимают как человека из-за того, что мой отец Михаил Круг. Они считают, что я блатной, и прямо говорят об этом... Александр Круг

Фото © Instagram / alexanderkkrug

Саша признался, что с таким мнением он сталкивается с детства и вроде бы уже привык, но холодное отношение окружающих всё равно ранит. Парень рассказал, что платит за обучение 500 тыс. в год, но поступал он наравне со всеми. "Как все! У нас было онлайн-поступление. Снимаешь видео, отправляешь ролик художественному руководителю, а он уже выбирает...", — объяснил Саша.

Фото © Instagram / alexanderkkrug

Бросать обучение совсем парень не планирует, сейчас он думает переводиться в ГИТИС, потому что не может жить без сцены. К этому моменту сын Михаила Круга уже имеет неплохую карьеру, выступая вместе с мамой и исполняя папины песни. "Когда я приезжал к маме на концерты, то меня всегда тянуло на сцену. Я прямо выбегал и стоял рядом с мамой, а на меня все смотрели. <...> Я посмотрел на всех этих людей в зале и понял, что не хочу уходить, точнее, хочу снова вернуться на сцену. Так мама стала меня брать с собой", — вспоминает парень.

Фото © Instagram / alexanderkkrug

За каждый концерт мама платит сыну по 10–15 тыс., и двух-трёх выступлений Саше хватало, чтобы прожить месяц. Денег у парня уходит много, ведь ему приходится ездить на такси. Он очень боится метро, потому что однажды едва не попал под поезд. "Он в сантиметре от моего лица проскочил. Спасибо какой-то женщине. Она буквально оттянула меня", — рассказал Саша. Сейчас он иногда спускается в подземку, но руки стабильно трясутся.

Фото © Instagram / alexanderkkrug

Хотя душевных проблем парню и так хватало. Саша признался журналистам, что у него до сих пор случаются нервные срывы из-за отца. Михаил Круг погиб, когда его сыну было меньше года, и о трагичной смерти отца, которого застрелили в спину, мама рассказала Саше спустя пару лет. Тогда мальчик принял это нормально, а затем начались неприятности.