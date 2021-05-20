Сказка с печальным концом: что стало с актёрами фильма "Приключения Буратино" спустя 46 лет
Мало кто из артистов, сыгравших в фильме, остался в живых.
Кадр из фильма "Приключения Буратино" © "Кинопоиск"
19 мая на 54-м году жизни умерла Татьяна Проценко — актриса, сыгравшая Мальвину в советском фильме "Приключения Буратино" 1975 года. Вот как сложились её судьба и судьбы её коллег после выхода этой картины.
Буратино / Дмитрий Иосифов
Кадр из фильма "Приключения Буратино" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / dmitryiosifov
До судьбоносной роли Дмитрий Иосифов занимался фигурным катанием, но в итоге связал свою жизнь с кино. Он поступил во ВГИК, который окончил в 1986 году. В качестве актёра за всю карьеру он принял участие всего в 17 фильмах, зато стал режиссёром 10 картин. Последней его работой стал сериал "Елизавета" с Мариной Александровой в главной роли. Дмитрий женат на художнице по костюмам Наталье, которая родила ему троих сыновей.
Мальвина / Татьяна Проценко
Кадр из фильма "Приключения Буратино" © "Кинопоиск" / Фото © "Кинопоиск"
Татьяна Проценко тоже окончила ВГИК, а потом ещё и Литинститут. Продолжать карьеру в кино она не стала, большую часть жизни проработав редактором. А ещё Татьяна занималась дубляжом четырёх зарубежных картин, в том числе мюзикла "Ла-Ла Ленд". В последние три года она боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее. Без жены и мамы остались муж, дочь и сын.
Пьеро / Роман Столкарц
Кадр из фильма "Приключения Буратино" © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / VIA TV
Роль Пьеро для Столкарца тоже стала единственной. Ему предлагали сниматься, но Роман выбрал другой путь, получив медицинское образование. В 1990 году вместе с семьёй он переехал в Израиль, где работал педиатром. Столкарц имеет звание майора ЦАХАЛ (вооружённых сил Израиля). У бывшего Пьеро четверо детей.
Карабас-Барабас / Владимир Этуш
Кадр из фильма "Приключения Буратино" © "Кинопоиск" / Фото © "Кинопоиск"
Хотя все самые главные роли в своей карьере Этуш исполнил ещё до "Буратино", после Карабаса-Барабаса он воплотил на экране ещё не один запоминающийся образ. Актёр был женат четыре раза. В третьем браке родилась его единственная дочь Раиса. Этуш работал до конца своих дней. Он умер в 96-летнем возрасте от остановки сердца.
Кот Базилио / Ролан Быков
Кадр из фильма "Приключения Буратино" © "Кинопоиск" / Фото © "Кинопоиск"
Быкова уговорила на роль в "Приключениях Буратино" его жена Елена Санаева, которая сыграла в фильме лису Алису. И не зря: в итоге их дуэт запомнился зрителям едва ли не больше, чем главный герой. После этого актёр исполнил ещё много замечательных ролей, навсегда вписав своё имя в историю советского и российского кинематографа. Быкова не стало в 1998 году.
Лиса Алиса / Елена Санаева
Кадр из фильма "Приключения Буратино" © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / Россия 1
После "Приключений Буратино" Санаеву стали приглашать на серьёзные роли. Есть версия, что не обошлось без авторитета мужа, но и в таланте актрисы никто не сомневался. Она неоднократно работала вместе с Быковым ("Дни хирурга Мишкина", "Деревня Утка", "Искренне ваш…", "Свадебный подарок", "Подсудимый", "Жил-был настройщик"). После смерти мужа актриса продолжила его дело: она руководит детским фондом имени Ролана Быкова. Санаевой 78 лет, и она до сих пор снимается.
Дуремар / Владимир Басов
Кадр из фильма "Приключения Буратино" © "Кинопоиск" / Фото © "Кинопоиск"
После "Буратино" Басов снялся в таких хитах, как "Мимино", "Москва слезам не верит", "Приключения Электроника", а также выступил режиссёром четырёх картин. В 1983 году у него случился инсульт. В результате Басов потерял возможность полноценно ходить и двигать левой рукой. В 1987 году произошёл второй инсульт, который стал для него смертельным.
Папа Карло / Николай Гринько
Кадр из фильма "Приключения Буратино" © "Кинопоиск" / Фото © "Кинопоиск"
Гринько снялся более чем в 150 фильмах. Его самые известные роли помимо папы Карло — профессор из "Сталкера", отец Криса из "Соляриса" и профессор Громов из "Приключений Электроника". Интересно, что его часто озвучивали другие актёры. Детей у Гринько не было. Он умер в 1989 году от лейкемии.
Черепаха Тортила / Рина Зелёная
Кадр из фильма "Приключения Буратино" © "Кинопоиск" / Фото © figaro-bender.livejournal.com
На момент выхода "Приключений Буратино" Рине Зелёной было уже 74 года. Несмотря на почтенный возраст, она успела блеснуть ещё в нескольких ролях, одной из которых стала миссис Хадсон из "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (с 1979 по 1986 год). Последние годы своей жизни актриса провела в московском Доме ветеранов кино. Она умерла в 1991 году от злокачественной опухоли.
Джузеппе – Сизый Нос / Юрий Катин-Ярцев
Кадр из фильма "Приключения Буратино" © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / Москва 24
Образ столяра Джузеппе по прозвищу Сизый Нос принёс Катин-Ярцеву всесоюзную популярность и любовь зрителей. А в 1979 году вышел телефильм "Тот самый Мюнхгаузен", где он сыграл короткую, но яркую роль слуги главного героя. Кроме того, Катин-Ярцев снялся в трёх экранизациях романов Юлиана Семёнова о разведчике Исаеве — "Пароль не нужен", "Семнадцать мгновений весны" и "Бриллианты для диктатуры пролетариата". Актёр ушёл из жизни в 1994 году.
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