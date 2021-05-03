"Реквием по мечте" 20 лет спустя: как изменились актёры, которых в фильме уничтожили наркотики

3 мая 2001 года в России вышел "Реквием по мечте" Даррена Аронофски. Картина рассказывает о четырёх персонажах, жизни которых летят под откос из-за наркозависимости. Фильм получил хорошую оценку, но чуть не провалился в прокате. Позже он занял достойное место во многих кинорейтингах. Вот как за прошедшие десятилетия изменились актёры, сыгравшие в нём.

Гэри Голдфарб / Джаред Лето

Кадр из фильма "Реквием по мечте" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / jaredleto

Главный герой фильма — наркоман, который то и дело продаёт мамин телевизор и ссорится с девушкой из-за дозы, а в конце остаётся без руки из-за инфекции. После "Реквиема" Лето снялся в таких блокбастерах, как "Александр", "Отряд самоубийц" и "Бегущий по лезвию 2049". Ходят слухи, что он снова сыграет Джокера в одном из будущих проектов по комиксам DC и поучаствует в следующем фильме Аронофски. А ещё у Лето есть своя музыкальная группа — 30 Seconds to Mars.

Мэрион Силвер / Дженнифер Коннелли

Кадр из фильма "Реквием по мечте" © "Кинопоиск" / Фото © Facebook / JenniferConnelly

Подруга Гэри — тоже наркоманка. Она мечтает стать модельером, но от безвыходности начинает заниматься сексом за деньги. "Реквием" придал дополнительный импульс карьере Коннелли. Позже она сыграла в "Играх разума", "Халке", "Ное" и других кассовых фильмах. Её последние работы — сериал-антиутопия "Сквозь снег" и продолжение хита "Топ Ган" с Томом Крузом.

Сара Голдфарб / Эллен Бёрстин

Кадр из фильма "Реквием по мечте" © "Кинопоиск" / Фото © Twitter / BurstynEllen

Мать Гэри — пожилая одинокая женщина, которая проводит много времени перед телевизором. Однажды она получает приглашение на любимое телешоу, садится на амфетаминовую диету, чтобы влезть в любимое платье, и в итоге сходит с ума. Эллен Бёрстин 88 лет. За её плечами — 231 фильм. После "Реквиема" её имя появилось в титрах таких картин, как "Фонтан" (тоже Аронофски), "Интерстеллар" и "Век Адалин", а также сериала "Карточный домик". Актриса продолжает активно сниматься.

Тайрон Лав / Марлон Уэйанс

Кадр из фильма "Реквием по мечте" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / marlonwayans

Друг Гэри, который вместе с ним приторговывал наркотой и вместе с ним сел в тюрьму. Эту нетипичную для себя роль исполнил Уэйанс, которому обычно достаются комедийные амплуа. Вместе с братом Марлон написал сценарии для 22 фильмов и сериалов (например, для "Очень страшного кино" и его многочисленных продолжений). А после "Реквиема" сыграл в "Белых цыпочках", "Доме с паранормальными явлениями" и сериале "В норме".

Тэппи Тиббонс / Кристофер Макдональд

Кадр из фильма "Реквием по мечте" © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / Golf Channel

Ведущего того самого телешоу, на котором мечтает оказаться Сара, сыграл Кристофер Макдональд. Позже вы могли насладиться его талантом в "Человеке, которого не было", "Детях шпионов — 2", сериалах "Сумеречная зона" и "Подпольная империя". Всего на счету ветерана американского кино — больше 230 проектов.

Мистер Рабинович / Марк Марголис

Кадр из фильма "Реквием по мечте" © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / Movies Breaker

Самой известной ролью Марголиса после скупщика из "Реквиема" стал Гектор Саламанка из сериала "Во все тяжкие". Кроме того, актёр снялся в фильмах Аронофски — "Фонтане", "Рестлере" и "Чёрном лебеде", а также сериалах "Блудливая Калифорния", "Американская история ужасов", "Готэм" и "12 обезьян".

Ада / Луиза Лассер

Кадр из фильма "Реквием по мечте" © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / FoundationINTERVIEWS

Луиза Лассер сыграла рокового персонажа второго плана — подругу Сары, которая поощряет её одержимость телевидением и подсовывает ей книгу о диетах. За прошедшие 20 лет она снялась лишь в 12 фильмах, последний из которых датирован 2018 годом.

Арнольд / Шон Гуллет

Кадр из фильма "Реквием по мечте" © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / Stockholm International Film Festival

Арнольд — врач, который выписывает таблетки Саре и платит Мэрион за секс. Его сыграл Шон Гуллет — актёр, мало известный массовому зрителю. Сниматься он перестал в 2014-м, а незадолго до этого снял свой собственный фильм.

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