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"Я сегодня калека": Светличная рассказала о самочувствии после ЧП на интервью

Актриса, получившая сотрясение мозга, постепенно возвращается к прежнему состоянию, но впереди много работы.

20 мая, 10:31
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала, что чувствует себя лучше после ЧП с визитом журналистов, но пока ощущает себя калекой. Актриса поделилась своими мыслями в беседе с kp.ru.

"Если бы не этот удар по голове, я бы ещё и танцевала, а не только читала стихи. Я сегодня калека. Забываю, куда положила телефон, зарядку для него. Что-то произошло в голове. Это удар во всех смыслах слова. Но я постепенно возвращаюсь к той Светлане, которую я знаю. Спасибо докторам", — объяснила актриса.

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Напомним, что визит журналистов обернулся травмой для заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Она получила сотрясение мозга из-за упавшего крепления для софита.

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Светлана Светличная — выпускница ВГИКа, училась на курсе Михаила Ромма. В 1963 году, сразу после окончания института, она стала актрисой Театра-студии киноактёра. В 1959 году дебютировала в кино — в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Позже она сыграла десяток ярких ролей в таких фильмах, как "Любить", "Неподсуден", "Держись за облака", "Им покоряется небо", "Семнадцать мгновений весны", "Стряпуха". Но наибольшую популярность она обрела благодаря острохарактерной роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Подробнее о биографии актрисы читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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