"Я сегодня калека": Светличная рассказала о самочувствии после ЧП на интервью

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала, что чувствует себя лучше после ЧП с визитом журналистов, но пока ощущает себя калекой. Актриса поделилась своими мыслями в беседе с kp.ru.

"Если бы не этот удар по голове, я бы ещё и танцевала, а не только читала стихи. Я сегодня калека. Забываю, куда положила телефон, зарядку для него. Что-то произошло в голове. Это удар во всех смыслах слова. Но я постепенно возвращаюсь к той Светлане, которую я знаю. Спасибо докторам", — объяснила актриса.

Напомним, что визит журналистов обернулся травмой для заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Она получила сотрясение мозга из-за упавшего крепления для софита.