Песков объяснил, с чем связано определение "недружественные государства"

Определение "недружественные страны", список которых на днях представил Кабмин РФ, связано с недружественной политикой этих государств. Это журналистам объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если вы занимаете недружественную позицию по отношению к России, то вас так надо и назвать — недружественным государством", — ответил он на вопрос, в связи с чем в РФ стали использоваться определения "недружественное государство" и "иностранные агенты".