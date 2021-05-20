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Песков объяснил, с чем связано определение "недружественные государства"

Сейчас в список таких стран входят США и Чехия. В МИД РФ пока не видят необходимости его расширять или сокращать.

20 мая, 10:21
<p>Фото © ТАСС/Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Определение "недружественные страны", список которых на днях представил Кабмин РФ, связано с недружественной политикой этих государств. Это журналистам объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если вы занимаете недружественную позицию по отношению к России, то вас так надо и назвать — недружественным государством", — ответил он на вопрос, в связи с чем в РФ стали использоваться определения "недружественное государство" и "иностранные агенты".

В МИД пока не видят поводов для расширения списка недружественных стран

В МИД пока не видят поводов для расширения списка недружественных стран

Напомним, Правительство России 14 мая утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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