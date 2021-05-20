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В Кремле объяснили, как встреча Лаврова и Блинкена может повлиять на саммит лидеров России и США

Главы внешнеполитических ведомств двух стран пообщались на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии. Встреча продлилась почти два часа.

20 мая, 10:10

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Глава российского МИД Сергей Лавров незамедлительно доложил президенту Владимиру Путину об итогах своей встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Разумеется, министр иностранных дел незамедлительно докладывает президенту обо всех контактах", — заверил он.

Песков отметил, что результаты встречи буду проанализированы и на этом основании российский лидер примет решение относительно саммита с президентом США Джо Байденом.

"Анализ продолжается. Будут анализироваться итоги контактов Лаврова и Блинкена, и потом уже президент будет принимать решение", — уточнил представитель Кремля.

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Как уже писал Лайф, первая встреча Лаврова и Блинкена прошла на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии. В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы "разгрести завалы" в дипотношениях с США. Встреча длилась почти два часа.

Сам Лавров положительно оценил первую личную встречу с американским коллегой. По его словам, диалог был конструктивным, стороны проговорили "даже больше, чем планировали".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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