В Кремле объяснили, как встреча Лаврова и Блинкена может повлиять на саммит лидеров России и США

Главы внешнеполитических ведомств двух стран пообщались на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии. Встреча продлилась почти два часа.