У планировавших нападение на школу в Москве обнаружили страйкбольный пистолет, нож и бронежилет. Видео © LIFE

У задержанных в Москве подростков, которые обсуждали в автобусе план нападения на школу, обнаружили и изъяли страйкбольный пистолет, нож-бабочку, бронежилет и две биты. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Полицейские со студентами колледжа будут общаться уже в отделе.

Как рассказывают соседи подростков, молодые люди часто вели себя неадекватно. Одна из жительниц дома подозревает, что они употребляли наркотики.

"Они наркоманы, похоже. Разрисовывают стены, ведут себя, обливали нам двери [нечистотами]", — рассказала женщина.

Соседи рассказали о подростках, планировавших нападение на школу. Видео © LIFE

По её словам, конфликт с молодыми людьми у неё случился осенью, когда компания подростков шумно вела себя на лестничной клетке и чем-то дымила. Тогда жительница дома попросила их покинуть помещение, что и послужило катализатором для неприязни.