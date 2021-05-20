У планировавших нападение на школу в Москве обнаружили страйкбольный пистолет, нож и бронежилет
По словам соседей, молодые люди вели себя неадекватно и часто хулиганили, в том числе обливали двери нечистотами.
У планировавших нападение на школу в Москве обнаружили страйкбольный пистолет, нож и бронежилет. Видео © LIFE
У задержанных в Москве подростков, которые обсуждали в автобусе план нападения на школу, обнаружили и изъяли страйкбольный пистолет, нож-бабочку, бронежилет и две биты. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Полицейские со студентами колледжа будут общаться уже в отделе.
Как рассказывают соседи подростков, молодые люди часто вели себя неадекватно. Одна из жительниц дома подозревает, что они употребляли наркотики.
"Они наркоманы, похоже. Разрисовывают стены, ведут себя, обливали нам двери [нечистотами]", — рассказала женщина.
Соседи рассказали о подростках, планировавших нападение на школу. Видео © LIFE
По её словам, конфликт с молодыми людьми у неё случился осенью, когда компания подростков шумно вела себя на лестничной клетке и чем-то дымила. Тогда жительница дома попросила их покинуть помещение, что и послужило катализатором для неприязни.
Задержание питерского выпускника в военной экипировке, пытавшегося пройти в школу с оружием, попало на видео
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге подросток, появившийся на территории учебного заведения, не на шутку напугал учащихся школы своим подозрительным нарядом — военной экипировкой. Однако, как пояснил парень, оделся он так вовсе не из-за дурных помыслов. По словам учащегося, он готовился к участию в театрализованной сценке по повести "Алые паруса".
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