Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

У планировавших нападение на школу в Москве обнаружили страйкбольный пистолет, нож и бронежилет

По словам соседей, молодые люди вели себя неадекватно и часто хулиганили, в том числе обливали двери нечистотами.

20 мая, 10:08

У планировавших нападение на школу в Москве обнаружили страйкбольный пистолет, нож и бронежилет. Видео © LIFE

У задержанных в Москве подростков, которые обсуждали в автобусе план нападения на школу, обнаружили и изъяли страйкбольный пистолет, нож-бабочку, бронежилет и две биты. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Полицейские со студентами колледжа будут общаться уже в отделе.

Как рассказывают соседи подростков, молодые люди часто вели себя неадекватно. Одна из жительниц дома подозревает, что они употребляли наркотики.

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей

"Они наркоманы, похоже. Разрисовывают стены, ведут себя, обливали нам двери [нечистотами]", — рассказала женщина.

Соседи рассказали о подростках, планировавших нападение на школу. Видео © LIFE

По её словам, конфликт с молодыми людьми у неё случился осенью, когда компания подростков шумно вела себя на лестничной клетке и чем-то дымила. Тогда жительница дома попросила их покинуть помещение, что и послужило катализатором для неприязни.

Задержание питерского выпускника в военной экипировке, пытавшегося пройти в школу с оружием, попало на видео

Задержание питерского выпускника в военной экипировке, пытавшегося пройти в школу с оружием, попало на видео

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге подросток, появившийся на территории учебного заведения, не на шутку напугал учащихся школы своим подозрительным нарядом — военной экипировкой. Однако, как пояснил парень, оделся он так вовсе не из-за дурных помыслов. По словам учащегося, он готовился к участию в театрализованной сценке по повести "Алые паруса".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Собянин — о ситуации с коронавирусом в Москве: Остаётся сложной, но не драматичной

сегодня в 12:47

Адвокат рассказал, что грозит студентам колледжа за "шутку" о нападении на школу

сегодня в 11:39

В Белоруссии раскрыли первые результаты расшифровки чёрных ящиков разбившегося в жилом квартале самолёта

сегодня в 12:39

Экстрасенс рассказала, что ждёт Волочкову в личной жизни после расставания с возлюбленным

сегодня в 13:04

Манижу на Евровидение приехал поддержать известный бойфренд, которого она долгое время скрывала

сегодня в 13:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1