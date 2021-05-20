В Кремле рассказали, в каком формате иностранные лидеры примут участие в ПМЭФ

Представители иностранных государств примут участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году в формате видеоконференции. В первую очередь речь идёт о канцлере Австрии Себастьяне Курце и эмире Катара Тамиме бин Хамаде бин Халифе Аль Тани. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Формат проведения ПМЭФ будет смешанный. Президент [России Владимир Путин] будет очно присутствовать и выступать на пленарном заседании", — отметил пресс-секретарь российского лидера.