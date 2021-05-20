В Кремле рассказали, в каком формате иностранные лидеры примут участие в ПМЭФ
Президент России будет очно присутствовать и выступать на пленарном заседании форума, отметили там.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Представители иностранных государств примут участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году в формате видеоконференции. В первую очередь речь идёт о канцлере Австрии Себастьяне Курце и эмире Катара Тамиме бин Хамаде бин Халифе Аль Тани. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Формат проведения ПМЭФ будет смешанный. Президент [России Владимир Путин] будет очно присутствовать и выступать на пленарном заседании", — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее стало известно, что Путин планирует принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в очном формате. Организаторы форума пообещали, что меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции будут максимальными.
Напомним, что президент России привился от коронавируса ещё 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию. Путин посоветовал использовать контрастный душ. А 14 апреля российский лидер сделал вторую прививку от коронавируса.
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